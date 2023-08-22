Массовая драка из-за родовых башен в Ингушетии привела к уголовному делу

22 августа 2023, 10:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Джейрахском районе Ингушетии между представителями тейпов Куштовых и Ваделовых произошла массовая драка из-за родовых башен, рассказали источники. В отношении одного из местных жителей возбуждено уголовное дело о применении насилия к полицейскому, сообщили следователи.

По версии следствия, 19 августа полицейские прибыли на территорию башенного комплекса в Джейрахском районе Ингушетии. Ранее им поступил вызов, автор которого заявил, что группа людей нарушает общественный порядок. Полицейские потребовали от одного из нарушителей проехать с ними в отдел, на что тот применил насилие к одному из них – нанес несколько ударов и скрылся.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – Прим "Кавказского узла"), сообщило 21 августа на своем сайте следственное управление СКР по Ингушетии.

Всего в Джейрахском районе было задержано около 60 человек. Конфликт произошел между представителями двух тейпов – Куштовых и Ваделовых, сообщила 21 августа "Фортанга".

"Причиной конфликта стало закрытие Куштовыми доступа к объекту культурного наследия", – сказал один из представителей тейпа Ваделовых. Он пояснил, что Ваделовы настаивают, что земля принадлежит их тейпу, и что Куштов передал ее под видом реставрации гостиничному комплексу.

Во время конфликта, автомобили Ваделовых были закиданы камнями, а прибывшие на место силовики не выполняли свои обязанности и обеспечивали порядок, добавил источник.

"Вооруженные ножами и палками Куштовы, пользуясь своим численным преимуществом, напали на спустившихся к башенному комплексу трех представителей Ваделовых, после чего и началось потасовка. Подоспевшими молодыми представителями Ваделовых агрессия Куштовых была подавлена, а подоспевшими чуть позже старейшинами Ваделовых потасовка была остановлена", – привела "Фортанга" слова источника.

По его оценке, в драке принимали участие около 30 представителей тейпа Куштовых и примерно столько же из тейпа Ваделовых. Один из Ваделовых во время потасовки скончался от сердечного приступа. В результате драки серьезных травм никто не получил, добавил источник.

"Слухи о троих раненых от огнестрельного оружия не более чем ложь и сплетни, ибо ни одна из двух конфликтующих сторон огнестрельного и травматического оружия не применяла", – рассказал представитель тейпа Ваделовах.

Еще один источник рассказал "Фортанге", что спор возник из-за родовых башен. "То, что построил Башир Куштов, никогда в спор не входило и никогда в аренду или для проживания не сдавалось. Только через знакомых туда приезжают люди", – сказал он. От дальнейших комментариев этот источник отказался.

Комментарием представителей тейпа Куштовых "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года работники музея-заповедника в Ингушетии обратились в полицию с просьбой найти людей, разрушающих исторические башни в селе Бейни. Было возбуждено дело о повреждении объектов культурного наследия: башенного комплекса "Бейни", башни "Бэрер-Гала" и усадьбы "Утен-Гала".

В январе 2020 года глава Совета тейпов ингушского народа Мурад Даскиев заявил, что злоумышленники выбивали в башнях арочные перекрытия и перевозили их в Чечню на продажу. Это заявление спровоцировало бурные интернет-дискуссии между чеченскими и ингушскими пользователи YouTube. Доктор исторических наук Хасан Бакаев указал, что чеченцам незачем вывозить из Ингушетии камни с петроглифами, поскольку в самой Чечне таких петроглифов гораздо больше.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.