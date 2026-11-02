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19:55, 2 ноября 2026

Дело о гибели туриста на базе отдыха дошло до суда в Дагестане

Гергебильский район Дагестана. Фото: Хайбулаева Патимат Сиражутдиновна https://ru.wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предприниматель, управляющий гостевыми домами в Дагестане, предстанет перед судом в связи с гибелью одного из постояльцев: турист сорвался с обрыва на территории базы отдыха.

Гунибский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении владельца гостевых домов. Он обвиняется в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека . Эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый сдавал в аренду гостевые дома вблизи села Чалда Гергебильского района. При этом территория возле домов, которые располагались рядом с обрывом высотой более трех метров, не была оборудована защитными ограждениями и необходимым освещением, сообщил сегодня Следственный комитет Дагестана в Telegram-канале.

Пользователи соцсети указали на нерешенную проблему с безопасностью туристов в Дагестане. В частности, опасная манера управления катерами и отсутствие спасательных жилетов создают угрозу туристам в Сулакском каньоне, указали пользователи соцсети. Комментаторы рассказали о собственном негативном опыте таких прогулок и потребовали усилить контроль за безопасностью туристов.

Один из туристов из-за недостаточного освещения и отсутствия ограждений сорвался с обрыва. От полученных травм мужчина скончался.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, угроза для жизни постояльцев существовала значительно дольше, чем один туристический сезон: по меньшей мере с 2023 года владелец объектов систематически сдавал дома в аренду, не позаботившись ни об ограждениях вдоль опасного края склона, ни об элементарном наружном освещении прилегающей территории, писал ранее "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что после столкновения со скалой катер с туристами затонул в Сулакском каньоне. Одна пассажирка, 60-летняя туристка из Ижевска, погибла, еще восьми пассажирам потребовалась медицинская помощь. 13 августа стало известно, что задержаны  водитель катера и организатор перевозок. 14 августа суд в Махачкале арестовал обвиняемых в гибели туристки. 

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Автор: "Кавказский узел"

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