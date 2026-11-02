Дело о гибели туриста на базе отдыха дошло до суда в Дагестане
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Предприниматель, управляющий гостевыми домами в Дагестане, предстанет перед судом в связи с гибелью одного из постояльцев: турист сорвался с обрыва на территории базы отдыха.
Гунибский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении владельца гостевых домов. Он обвиняется в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека . Эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемый сдавал в аренду гостевые дома вблизи села Чалда Гергебильского района. При этом территория возле домов, которые располагались рядом с обрывом высотой более трех метров, не была оборудована защитными ограждениями и необходимым освещением, сообщил сегодня Следственный комитет Дагестана в Telegram-канале.
Пользователи соцсети указали на нерешенную проблему с безопасностью туристов в Дагестане. В частности, опасная манера управления катерами и отсутствие спасательных жилетов создают угрозу туристам в Сулакском каньоне, указали пользователи соцсети. Комментаторы рассказали о собственном негативном опыте таких прогулок и потребовали усилить контроль за безопасностью туристов.
Один из туристов из-за недостаточного освещения и отсутствия ограждений сорвался с обрыва. От полученных травм мужчина скончался.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, угроза для жизни постояльцев существовала значительно дольше, чем один туристический сезон: по меньшей мере с 2023 года владелец объектов систематически сдавал дома в аренду, не позаботившись ни об ограждениях вдоль опасного края склона, ни об элементарном наружном освещении прилегающей территории, писал ранее "Коммерсант".
"Кавказский узел" также писал, что после столкновения со скалой катер с туристами затонул в Сулакском каньоне. Одна пассажирка, 60-летняя туристка из Ижевска, погибла, еще восьми пассажирам потребовалась медицинская помощь. 13 августа стало известно, что задержаны водитель катера и организатор перевозок. 14 августа суд в Махачкале арестовал обвиняемых в гибели туристки.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.