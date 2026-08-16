Пользователи соцсети указали на нерешенную проблему с безопасностью туристов в Дагестане

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Опасная манера управления катерами и отсутствие спасательных жилетов создают угрозу туристам в Сулакском каньоне, указали пользователи соцсети. Комментаторы рассказали о собственном негативном опыте таких прогулок и потребовали усилить контроль за безопасностью туристов.

Как "Кавказский узел" информировал, 12 августа катер с туристами в Сулакском каньоне врезался в скалу и затонул. Одна пассажирка погибла, еще восьми потребовалась медицинская помощь.

Видеоролик, на котором показаны туристы на борту катера во время прогулки по Сулакскому каньону 11 августа опубликовал Instagram*-паблик dagestan_inform. На кадрах показано как катер с пассажирами на одном из участков ушел под воду.

На 10.56 мск 16 августа это видео в Instagram*-паблик dagestan_inform, на который подписано около 565 тысяч пользователей, набрала 17,1 тысячи отметок "Нравится" и 1118 комментариев.

Пользователи указали на отсутствие спасательных жилетов и опасную манеру управления катерами. "А где спасательные жилеты? Это очень опасно, без жилетов кататься", – написала vitamini_premium. "То, что это экстремальное катание, еще ладно, но без жилетов это очень опасно", – отметил dolovm. "Двое впереди еще и без жилетов сидят", – указала zixx_sugar.

Комментаторы также рассказали о собственном негативном опыте прогулок на катерах. "На четвертом месяце беременности решили прокатиться. Специально арендовали катер только для себя <...> водителя несколько раз предупреждали, что я в положении. <...> Я вышла мокрая с ног до головы. Очень переживала, так как внизу живота закаменело и стало колоть", – рассказала izabella_shestopalova.

"Так мне голову и проломили на Сулакском <...> в Дагестан ни ногой больше", – сообщила fatkhinurova_des. "Нас было восемь человек. Поехали на катере по Сулакскому каньону. Возраст от 45 до 65 лет. Хотели полюбоваться красотами, порелаксировать. <...> Мы вжались просто в бортики, пальцы рук побелели", – рассказала anlsweta.

Часть пользователей заявила, что проблема безопасности туристов носит системный характер, и призвала власти обратить на нее внимание. "Вот поэтому и нет желания ехать в Дагестан. Никто не несет ответственность за жизнь туриста", – написала kurortny_prospect.

"Когда же власти обратят внимание на этот беспорядок?" – спросила gimbatovas. "Когда-нибудь аттракционы и туристические развлечения в нашей стране будут гордиться безопасностью для людей, а не опасностью", – отметил oleg_kozyrev.

На 10.56 мск 16 августа на сайте Минтуризма Дагестана нет комментариев относительно жалоб пользователей соцсети на безопасность туристических прогулок на катерах.

"Кавказский узел" также писал, что проблему безопасности туристических развлечений жители и гости Дагестана поднимают уже несколько лет. Так, 22 августа 2021 года пользователи соцсети потребовали усилить контроль за соблюдением требований безопасности после гибели инструктора на экстремальном аттракционе. Комментаторы тогда также указали на опасные прогулки на катерах без спасательных жилетов.