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11:56, 16 августа 2026

Жители Северной Осетии пожаловались на высокую стоимость подготовки детей в школу

Ученики школы во Владикавказе. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=XF4eQiXOp6E

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В текущем году в Северной Осетии сбор одного ребенка в школу обойдется родителям примерно в 30 тысяч рублей, подсчитали журналисты. Местные жители, комментируя эти расчеты в соцсети, указали, что фактические траты еще выше, особенно для семей с несколькими детьми, и пожаловались на недостаточный размер госпомощи.

По подсчетам "КрыльевTV", чтобы собрать одного ребенка в школу в Северной Осетии, родителям придется потратить около 30 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом расходы выросли приблизительно на пять тысяч рублей.

Публикацию об этом телеканал разместил 12 августа на своем сайте.

Пост с подсчетами журналистов "КрыльяTV" опубликовал Instagram*-паблик region15.info, на который подписано около 456 тысяч пользователей. На 10.55 мск 16 августа публикация набрала 266 отметок "Нравится" и 52 комментария.

Родители указали, что 30 тысяч рублей может быть недостаточно для полной подготовки ребенка к школе. "Это только одежда! А школьные атрибуты?" – спросила liudmilagogichaeva. "Это мало, если все купить", – отметила zalina11043. "Очень подняли цены на школьную форму. А плюс еще школьные канцтовары", – написала juliaru101.

Комментаторы отметили, что расходы становятся особенно существенными для семей с несколькими школьниками. "Ну это только одного ребенка", – написала nadezda1988v. "И это не предел, но это собрать одного ребенка, а если их двое или больше?" – спросила tedeeva5027. "Это только на одного ребенка можно уложиться. Я с пятью вообще молчу, со счета выпала", – рассказала veronichkapopova93.

Часть пользователей пожаловалась, что государственная помощь не покрывает расходов на подготовку к школе или доступна не всем семьям. "Государство выделяет только 8241 рубль на одного ребенка. И как его можно на эту сумму одеть?" – спросила al.ina8325_dzg.

"Многодетным и малоимущим. Хотя я многодетная, мне отказали", – пожаловалась kriskobesova. "А многих даже в пособиях ограничивают, хотя на них и рассчитывают многие", – отметила marishka_samaeva.

На 11.55 мск 16 августа на сайте министерства труда и социального развития Северной Осетии нет комментариев относительно жалоб жителей на недостаточность и недоступность выплат для подготовки детей к школе.

"Кавказский узел" также писал, что финансовая нагрузка на семьи в Северной Осетии сочетается с низким уровнем доходов и проблемами школьной инфраструктуры. Так, 18 ноября 2024 года Северная Осетия оказалась в числе регионов с наиболее низкими зарплатами: менее 30 тысяч рублей в месяц получали 48,1% работников. На 16 января 2022 года более половины школ Северной Осетии нуждались в капитальном ремонте.

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Автор: "Кавказский узел"

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