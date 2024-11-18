Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по неравенству зарплат

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В Ингушетии, которая заняла последнее место в рейтинге высоких зарплат, более 100 тысяч рублей в месяц зарабатывает лишь 2,4% населения, тогда как у 58,6% населения доход не превышает 30 тысяч рублей. В хвосте рейтинга также Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Калмыкия и Чечня.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2023 год в Калмыкии лишь 1,85% жителей получали более 100 тысяч рублей в месяц, тогда как 22% имели доход в размере менее 20 тысяч рублей. Низким процент высокоплачиваемых работников был также в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Рейтинг регионов России по уровню высоких и низких зарплат опубликовало сегодня, 18 ноября РИА "Новости". В нем приводятся данные по числу жителей регионов с заработной платой, превышающей 100 тысяч рублей, и числу жителей, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей в месяц.

Среди регионов юга России больше всего жителей с зарплатой, превышающей 100 тысяч рублей - в Астраханской области (35 место), где таковых 9,7%. При этом жителей, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей в регионе - 36,5%.

Краснодарский край находится на 44 месте, здесь 8% жителей получают больше 100 тысяч рублей, а 23,4 - меньше 30 тысяч рублей. В Ростовской области (49 место) соотношение 7,2% и 29,3%; в Волгоградской области (65 место) - 5,4% и 28,4%; в Ставропольском крае (68 место) - 5,1% и 35,6%; в Адыгее (70 место) - 5,1% и 33,8%; в Карачаево-Черкесии (78 место) - 3,8% и 49,1%.

Последние места рейтинга заняли республики юга России. В Северной Осетии (80 место) больше 100 тысяч рублей в месяц зарабатывает 3,4% населения, а меньше 30 тысяч в месяц - 48,1%; в Кабардино-Балкарии (81 место) - 3,1% и 46,4%; в Дагестане (82 место) - 2,7% и 51,4%; в Калмыкии (83 место) - 2,7% и 39,2%; в Чечне (84 место) - 2,6% и 56,2%; в Ингушетии (85 место) - 2,4% и 58,6%.

Для сравнения, в занявшем первое место Чукотском автономном округе больше 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают 66,6% жителей, а меньше 30 тысяч рублей - 1,9%.

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