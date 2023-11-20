Калмыкия попала в конец рейтинга регионов России по неравенству зарплат

20 ноября 2023, 01:29

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В Калмыкии лишь 1,85% жителей получают более 100 тысяч рублей в месяц, тогда как 22% имеют доход в размере менее 20 тысяч рублей. Низок процент высокооплачиваемых работников также в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2022 год самый высокий уровень неравенства зарплат был зафиксирован в Ингушетии и Калмыкии.

Рейтинг регионов России по уровню высоких зарплат опубликовало сегодня, 20 ноября, РИА "Новости". В нем на основании данных официальной статистики приводится процент жителей регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей и процент жителей с зарплатой ниже 30 тысяч рублей.

Среди регионов юга России больше всего жителей получают зарплату выше 100 тысяч рублей в Астраханской области (33-е место и 8,4%). Ниже 20 тысяч рублей в области получают 21,7% жителей.

В Краснодарском крае (43-е место) больше 100 тысяч рублей получают 6,4% жителей, меньше 20 тысяч рублей - 14,1% граждан, в Ростовской области (46-е место) - 6,1% и 17,1% соответственно, в Волгоградской области (63-е место) - 4,5% и 17% соответственно, в Ставропольском крае (66-е место) - 4,2% и 21,4% соответственно, в Адыгее (69-е место) - 3,8% и 20,5% соответственно.

Все последние места рейтинга заняли республики юга России. На 79-м месте Карачаево-Черкесия (с соотношением 2,4% и 30,8%), на 80-м месте Северная Осетия (с соотношением 2,4% и 28,8%), на 81-м месте Чечня (с соотношением 2,3% и 35,6%), на 82-м месте Дагестан (с соотношением 2,3% и 32,2%), на 83-м месте Кабардино-Балкария (с соотношением 2,1% и 29%), на 84-м месте Ингушетия (с соотношением 2,1% и 34,1%), на 85-м месте Калмыкия (с соотношением 1,8% и 22%).

Для сравнения, больше всего жителей с зарплатой выше 100 тысяч рублей проживает в Чукотском автономном округе - 58,7%.

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