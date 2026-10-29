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17:02, 29 октября 2026

Мехтиев Рамиз Анвер оглы

Рамиз Мехтиев. Фото https://1news.az/news/Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамиз Мехтиев – азербайджанский учёный и государственный деятель, руководивший Администрацией президента с 1995 по 2019 год и Национальной академией наук в 2019–2022 годах. В октябре 2025 года он был взят под домашний арест, а в октябре 2026 года приговорен к 14 годам лишения свободы условно.

Приговор

28 октября 2026 года он был исключен из состава членов Национальной Академии наук Азербайджана 1.

Представители гражданского общества Азербайджана раскритиковали решение суда назначить Рамизу Мехтиеву условное наказание по обвинению в государственной измене. Они указали на непрозрачность судебного процесса и несоразмерность наказания тяжести предъявленных обвинений.

27 октября 2026 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил бывшего руководителя Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева к 14 годам лишения свободы условно 2. Суд признал его виновным по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путём), 274 (государственная измена), 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя) и 311.3.3 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. Суд учёл возраст Мехтиева и состояние его здоровья, постановил конфисковать его имущество и направить представление о рассмотрении вопроса о лишении государственных наград 3.

Согласно приговору, имущество бывшего чиновника подлежит специальной конфискации в пользу государства.

Уголовное преследование

Уголовное дело в отношении Мехтиева Служба государственной безопасности Азербайджана возбудила в октябре 2025 года. Тогда же суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, Мехтиев и другие фигуранты вступили в сговор с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя Азербайджана при содействии иностранных спецслужб. В числе предполагаемых участников следствие назвало бывшего первого вице-премьера Аббаса Аббасова, председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и членов партии Фуада Гахраманлы и Ганимата Зайидова 4.

В материалах следствия утверждалось, что Мехтиев, Аббасов и Рустам Ибрагимбеков, один из руководителей зарегистрированного в России «Союза азербайджанских организаций России», известного как «Союз миллиардеров», вместе с Мехтиевым и представителями оппозиции участвовали в заговоре. По версии следствия, в 2013 году был создан Национальный совет демократических сил, который выдвинул Ибрагимбекова кандидатом в президенты Азербайджана. Следствие утверждало, что на организацию массовых беспорядков и привлечение участников из разных регионов страны было передано 933 828,40 маната, в том числе средства, полученные от Мехтиева и Аббасова. Власти также заявили о предполагаемых контактах фигурантов с иностранными спецслужбами 5.

По версии следствия, в сентябре 2025 года Мехтиев через помощника Эльдара Амирова передал Али Керимли документ на иностранном языке под названием «Предложения по реструктуризации системы государственного управления». Следствие утверждало, что 3 октября 2025 года окончательный вариант документа направили высокопоставленным представителям спецслужб иностранного государства. Кроме того, Мехтиеву вменили легализацию более 17 миллионов манатов, полученных преступным путем, до 13 октября 2025 года 6.

В ноябре 2025 года азербайджанские силовики связали дело Мехтиева с преследованием Али Керимли, которого обвинили в действиях, направленных на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя. Он отверг обвинения. Представитель ПНФА заявил «Кавказскому узлу», что партия не связана с Мехтиевым, и назвал утверждения о совместной подготовке переворота абсурдными.Позднее дело Керимли и Мамеда Ибрагима было выделено в отдельное производство 7.

Биография

Рамиз Энвер оглы Мехтиев родился 17 апреля 1938 года в Баку. В 1957 году окончил Бакинское мореходное училище и работал в управлении «Каспнефтефлот» производственного объединения «Каспморнефтегазпром». 

В 1961 году поступил на исторический факультет Азербайджанского государственного университета имени С. М. Кирова.

В 1965 году Мехтиев стал инструктором студенческого отдела ЦК комсомола Азербайджана, в 1967–1968 годах работал вторым секретарем Нахчыванского обкома комсомола. 

В 1968 году поступил в аспирантуру философского факультета Московского государственного университета, а в мае 1972 года защитил диссертацию на соискание степени кандидата философских наук. После возвращения в Азербайджан преподавал на кафедре научного коммунизма Азербайджанского государственного университета.

С 1974 года Рамиз Мехтиев работал в аппарате Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана. 

В 1976 году стал заместителем заведующего отделом науки и учебных заведений ЦК, в 1978 году был избран первым секретарем райкома партии имени 26 бакинских комиссаров. В 1980 году возглавил отдел науки и учебных заведений ЦК, в 1981 году – отдел организационно-партийной работы. В декабре 1982 года стал секретарем ЦК Компартии Азербайджана. В мае 1988 года был освобожден от этой должности после смены руководства республики 8.

В июне 1988 года Мехтиев возглавил отдел Института общественно-политических исследований и информации Академии наук Азербайджанской ССР. В 1980–1990 годах он дважды избирался депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР. В феврале 1994 года перешёл на работу в Администрацию президента Азербайджана, где руководил общим отделом 9.

7 февраля 1995 года Мехтиев возглавил Администрацию президента Азербайджана. Занимал эту должность до 23 октября 2019 года. В 1995 году был избран депутатом Милли Меджлиса – парламента Азербайджана. После ухода из Администрации президента стал членом Совета безопасности при президенте страны.

В 2007 году он был избран действительным членом академиипо специальности «философия».

23 октября 2019 года Мехтиев был избран президентом Национальной академии наук Азербайджана. Он руководил академией до 2022 года 10.

Мехтиев – доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии наук Азербайджана. Автор книг «Азербайджан: историческое наследие и философия независимости», «Азербайджан в эпоху глобализации» и «Идеи, открывающие путь к гражданскому обществу». 

Награжден орденами «Истиглал», «Шараф», «Шохрат» и «Гейдар Алиев» 11.

Примечания

  1. Рамиз Мехтиев исключен из числа действительных членов НАНА // 1news.az, 28.10.2026.
  2. Рамиз Мехдиев был приговорен к 14 годам лишения свободы// Trend, 27.10.2026.
  3. Рамизу Мехтиеву вынесен приговор», APA, 27.10.2026.
  4. Бакинский суд провел предварительное слушание по делу Рамиза Мехдиева» // Trend, 21.09.2026.
  5. Бакинский суд провел предварительное слушание по делу Рамиза Мехдиева// Trend, 21.09.2026.
  6. Там же
  7. Дело Али Каримли передано в суд Азербайджана» // Оперативный информационный центр, 23.10.2026.
  8. Мехтиев Рамиз Анвер оглы //Национальная академия наук Азербайджана science.gov.az
  9. Там же
  10. Указ Президента Азербайджанской Республики об утверждении Р.А. Мехдиева в должности Президента Азербайджанской национальной академии наук // science.gov.az, 23.10.2019.
  11. Мехтиев Рамиз Анвер оглы //Национальная академия наук Азербайджана science.gov.az
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