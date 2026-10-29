Мехтиев Рамиз Анвер оглы

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Рамиз Мехтиев – азербайджанский учёный и государственный деятель, руководивший Администрацией президента с 1995 по 2019 год и Национальной академией наук в 2019–2022 годах. В октябре 2025 года он был взят под домашний арест, а в октябре 2026 года приговорен к 14 годам лишения свободы условно.

Приговор

28 октября 2026 года он был исключен из состава членов Национальной Академии наук Азербайджана .

Представители гражданского общества Азербайджана раскритиковали решение суда назначить Рамизу Мехтиеву условное наказание по обвинению в государственной измене. Они указали на непрозрачность судебного процесса и несоразмерность наказания тяжести предъявленных обвинений.

27 октября 2026 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил бывшего руководителя Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева к 14 годам лишения свободы условно . Суд признал его виновным по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путём), 274 (государственная измена), 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя) и 311.3.3 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. Суд учёл возраст Мехтиева и состояние его здоровья, постановил конфисковать его имущество и направить представление о рассмотрении вопроса о лишении государственных наград .

Согласно приговору, имущество бывшего чиновника подлежит специальной конфискации в пользу государства.

Уголовное преследование

Уголовное дело в отношении Мехтиева Служба государственной безопасности Азербайджана возбудила в октябре 2025 года. Тогда же суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, Мехтиев и другие фигуранты вступили в сговор с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя Азербайджана при содействии иностранных спецслужб. В числе предполагаемых участников следствие назвало бывшего первого вице-премьера Аббаса Аббасова, председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и членов партии Фуада Гахраманлы и Ганимата Зайидова .

В материалах следствия утверждалось, что Мехтиев, Аббасов и Рустам Ибрагимбеков, один из руководителей зарегистрированного в России «Союза азербайджанских организаций России», известного как «Союз миллиардеров», вместе с Мехтиевым и представителями оппозиции участвовали в заговоре. По версии следствия, в 2013 году был создан Национальный совет демократических сил, который выдвинул Ибрагимбекова кандидатом в президенты Азербайджана. Следствие утверждало, что на организацию массовых беспорядков и привлечение участников из разных регионов страны было передано 933 828,40 маната, в том числе средства, полученные от Мехтиева и Аббасова. Власти также заявили о предполагаемых контактах фигурантов с иностранными спецслужбами .

По версии следствия, в сентябре 2025 года Мехтиев через помощника Эльдара Амирова передал Али Керимли документ на иностранном языке под названием «Предложения по реструктуризации системы государственного управления». Следствие утверждало, что 3 октября 2025 года окончательный вариант документа направили высокопоставленным представителям спецслужб иностранного государства. Кроме того, Мехтиеву вменили легализацию более 17 миллионов манатов, полученных преступным путем, до 13 октября 2025 года .

В ноябре 2025 года азербайджанские силовики связали дело Мехтиева с преследованием Али Керимли, которого обвинили в действиях, направленных на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя. Он отверг обвинения. Представитель ПНФА заявил «Кавказскому узлу», что партия не связана с Мехтиевым, и назвал утверждения о совместной подготовке переворота абсурдными.Позднее дело Керимли и Мамеда Ибрагима было выделено в отдельное производство .

Биография

Рамиз Энвер оглы Мехтиев родился 17 апреля 1938 года в Баку. В 1957 году окончил Бакинское мореходное училище и работал в управлении «Каспнефтефлот» производственного объединения «Каспморнефтегазпром».

В 1961 году поступил на исторический факультет Азербайджанского государственного университета имени С. М. Кирова.

В 1965 году Мехтиев стал инструктором студенческого отдела ЦК комсомола Азербайджана, в 1967–1968 годах работал вторым секретарем Нахчыванского обкома комсомола.

В 1968 году поступил в аспирантуру философского факультета Московского государственного университета, а в мае 1972 года защитил диссертацию на соискание степени кандидата философских наук. После возвращения в Азербайджан преподавал на кафедре научного коммунизма Азербайджанского государственного университета.

С 1974 года Рамиз Мехтиев работал в аппарате Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана.

В 1976 году стал заместителем заведующего отделом науки и учебных заведений ЦК, в 1978 году был избран первым секретарем райкома партии имени 26 бакинских комиссаров. В 1980 году возглавил отдел науки и учебных заведений ЦК, в 1981 году – отдел организационно-партийной работы. В декабре 1982 года стал секретарем ЦК Компартии Азербайджана. В мае 1988 года был освобожден от этой должности после смены руководства республики .

В июне 1988 года Мехтиев возглавил отдел Института общественно-политических исследований и информации Академии наук Азербайджанской ССР. В 1980–1990 годах он дважды избирался депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР. В феврале 1994 года перешёл на работу в Администрацию президента Азербайджана, где руководил общим отделом .

7 февраля 1995 года Мехтиев возглавил Администрацию президента Азербайджана. Занимал эту должность до 23 октября 2019 года. В 1995 году был избран депутатом Милли Меджлиса – парламента Азербайджана. После ухода из Администрации президента стал членом Совета безопасности при президенте страны.

В 2007 году он был избран действительным членом академиипо специальности «философия».

23 октября 2019 года Мехтиев был избран президентом Национальной академии наук Азербайджана. Он руководил академией до 2022 года .

Мехтиев – доктор философских наук, профессор, академик Национальной академии наук Азербайджана. Автор книг «Азербайджан: историческое наследие и философия независимости», «Азербайджан в эпоху глобализации» и «Идеи, открывающие путь к гражданскому обществу».

Награжден орденами «Истиглал», «Шараф», «Шохрат» и «Гейдар Алиев» .

Примечания