02:48, 13 января 2026

Заместитель Керимли вызван на допрос по делу Рамиза Мехтиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зампред партии Народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы вызван на допрос по делу бывшего главы администрации президента страны Рамиза Мехтиева. Гахраманлы, который находится за рубежом, согласился дать следствию показания по телефону. 

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера арестованы на 2,5 месяца - до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием.

Бывший руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев обвинен в попытке госпереворота. Он находится под домашним арестом. 29 ноября провластное агентство АПА связало обыск у Али Керимли с делом Рамиза Мехтиева. Издание, связанное с ПНФА, опровергло эту версию.

Зампред ПНФА Фуад Гахраманлы 12 января сообщил о своем вызове к следователям бывшего главы администрации президента страны Рамиза Мехтиева.

«Мне позвонили из следственного управления Службы государственной безопасности и вызвали для дачи показаний по делу Рамиза Мехтиева. Я им сказал, что в настоящее время нахожусь за пределами страны и если есть вопросы, то готов ответить на них по телефону», - написал Гахраманлы в социальной сети Facebook*.

При этом он отметил, что не имеет никакого отношения к делу Мехтиева. «Где я, где Рамиз Мехтиев… В период его нахождения на государственном посту меня четыре раза арестовывали по клеветническим уголовным обвинениям по политическому заказу. Хотя я нахожусь за рубежом, но в своих публикациях против Рамиза Мехтиева я уже дал ответы на все возможные ко мне вопросы», - добавил Гахраманлы.

Попытки следствия связать Рамиза Мехтиева с ПНФА нелепы, заявил политик корреспонденту «Кавказского узла». 

«Всем известно, что Мехтиев, будучи чиновником, связанным с Россией и Кремлем, стоял за репрессиями против нашей партии, которая выступает за евроинтеграцию Азербайджана, за демократическое будущее нашей страны. Поэтому обвинения в “связях” с Мехтиевым, предъявленные лидеру ПНФА Али Керимли и другому деятелю нашей партии Мамеду Ибрагиму, абсурдны и не вызывают доверия в обществе», - сказал Гахраманлы.

Он отметил, что в настоящее время находится во Франции. Гахраманлы подтвердил свою готовность ответить на вопросы следствия посредством телефонной или иной связи.

Получить комментарии в СГБ «Кавказскому узлу» не удалось.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

