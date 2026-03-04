Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тимур Важинский из Кизляра убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1837 убитых там комбатантов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 3 марта представители власти официально признали убитыми на Украине по меньшей мере 1836 бойцов из Дагестана.

Об открытии мемориальной доски в школе № 5 Кизляра убитому в военной операции Тимуру Важинскому отчиталась администрация города в Telegram-канале.

Тимур Важинский был убит 5 февраля 2025 года. Орденом Мужества он награждён посмертно. Другие подробности биографии и гибели военного администрация в своем сообщении не привела.

Администрация Кизляра 27 февраля 2026 года сообщала об убитом на Украине Сархане Мусаеве.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боев на Украине как минимум 1837 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".