Власти назвали имя убитого на Украине бойца из Ростовской области

Игорь Сивирин из Сальского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 867 комбатантов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта чиновники и силовики назвали имена как минимум 866 убитых на Украине военнослужащих из Ростовской области.

О гибели Игоря Сивирина в военной операции на Украине сообщила администрация Сальского района в Telegram-канале.

Игорь Сивирин поступил на службу по контракту еще до начала военной операции. Во время боевых действий в 2022 году его артиллерийская бригада была направлена в Донецкую народную республику. Служил наводчиком расчета гаубичного взвода, был убит в мае 2025 года в Красноармейском районе. У Сивирина остались жена и двое сыновей.

Ранее администрация Сальского района также сообщала, что в зоне СВО убиты Александр Кривошлыков, Андрей Коваленко, Алексей Коломацкий и еще восемь бойцов.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 867 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.