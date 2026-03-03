Умар Джабраилов похоронен в Чечне

Бизнесмена и бывшего кандидата в президенты России Умара Джабраилова похоронили 3 марта в его родовом селе Новые Атаги в Шалинском районе Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта ночью Джабраилов с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где скончался. По версии источников, бизнесмен совершил суицид. Дочь покойного Альвина Джабраилова заявила, что отец не мог покончить с собой - она считает, что его убили из-за дружбы с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном.

Умар Джабраилов был сенатором от Чечни в 2004-2009 годах. В 2017 году он был задержан после стрельбы в московском отеле и обвинен в хулиганстве с применением оружия. Джабраилов признал, что стрелял из пистолета, объяснив инцидент полученными на войне контузиями. Тверской суд Москвы назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. В июле 2018 года Джабраилова исключили из "Единой России".

Проститься с Джабраиловым собрались его близкие и родственники, а также односельчане. Они говорили журналистам о покойном как об отзывчивом человеке, который в свое время много помогал односельчанам, информировало сегодня ТАСС.

Умар Джабраилов ранее лечился от наркозависимости, но в последнее время не употреблял наркотические вещества, уточнило агентство со ссылкой на его бывшего адвоката Александра Карабанова.

Джабраилова похоронили по мусульманским обычаям: над умершим провели необходимые ритуалы, после чего вынесли на носилках, совершая обряд зикр. Тело бизнесмена на кладбище родственники принесли пешком, после чего похоронили.

На прощании с Умаром Джабраиловым присутствовали сотни человек. Информации о том, посетили ли церемонию представители руководства республики, нет, отмечает "Фортанга".

Бизнесмена обнаружили с огнестрельным ранением головы в ЖК "Vesper Tverskaya" в Москве, рядом с ним нашли пистолет марки Luger. В 2020 году Джабраилов уже пытался совершить самоубийство, тогда его удалось спасти, сообщил "Коммерсант".