Европейские дипломаты почтили память Бориса Немцова в годовщину его убийства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возложением цветов на Большом Москворецком мосту европейские дипломаты и жители Москвы отметили 11-ю годовщину убийства Бориса Немцова. Силовики снимали людей с цветами и требовали разойтись.

Как писал "Кавказский узел", убийство Бориса Немцова не могло быть инициативой исполнителей, а чеченские силовики были вовлечены в это преступление не по "собственному желанию" Рамзана Кадырова, уверен бывший вице-премьер России Альфред Кох*. Он напомнил, что Владимир Путин вскоре после убийства политика вручил Кадырову орден. Следствие за 11 лет не назвало имена заказчиков убийства политика; в десятую годовщину убийства Бориса Немцова стало известно, что в розыск объявлен уроженец Чечни Абдул Эльмурзаев, который следил за ним до убийства.

Бориса Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, убитый при задержании Беслан Шаванов, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев. Заказчик убийства установлен не был, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

Посол Евросоюза в России Pолан Галараг и послы государств ЕС посетили сегодня место гибели Бориса Немцова, возложив цветы к неофициальному мемориалу на Большом Москворецком мосту.

"Мир, свобода, демократия - таковы были ценности Немцова. Он не боялся говорить и действовать смело, хотя знал, что рискует жизнью", - отмечается в публикации Telegram-канала представительства ЕС в России.

Полицейские требовали разойтись

Среди участников возложения цветов были сотрудники дипломатических миссий Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Нидерландов, Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Испании и США. "Пока дипломаты возлагали букеты, сотрудник полиции в громкоговоритель призывал собравшихся разойтись", - передал Telegram-канал RusNews.

В течение дня на мосту, где был убит Немцов, "было достаточно пустынно, хотя в прошлые годы к месту его гибели "стекались люди с цветами", обратил внимание Telegram-канал ЗПЧ. "Представители силовых структур в форме и штатском начинали снимать шедших с цветами заблаговременно. Тех, кто оставался у мемориала пообщаться, просили разойтись", - отмечается в сообщении канала.

Стихийный мемориал "Немцов-мост" со дня убийства политика поддерживается волонтерами. В первые годы его существования городские власти "ежедневно зачищали мемориал", теперь силовики продолжают фотографировать посетителей мемориала и надписи на плакатах, отмечает "Новая газета".

Годовщина убийства дала ЕС повод напомнить о точечных санкциях

Борис Немцов "оставил после себя важное политическое наследие", после его убийства ситуация с правами человека в России только ухудшилась, заявила Европейская служба внешних связей (EEAS) в годовщину преступления.

"Подавление и ужесточение ограничений в отношении гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции и инакомыслящих продолжаются наряду с системным невыполнением Россией своих международных обязательств по немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте EEAS.

В доказательство своей приверженности делу защиты прав человека ЕС напомнил, что с 2024 года санкции за их нарушение "были введены против 62 физических лиц и одного юридического лица" в России.

В течение своей политической карьеры Борис Немцов неоднократно высказывался по поводу ситуации в Чечне. В частности, выступал за вывод российских войск с территории республики в 1996 году. Некоторые высказывания Немцова о Чечне собраны в биографии политика, размещенной на "Кавказском узле".

Немцов в своей автобиографии "Исповедь бунтаря" рассказывал, что при первой же встрече с Рамзаном Кадыровым на съезде Чеченского народа в 2002 году будущий глава Чечни заявил, что за предложение "исключить пост президента и сформировать парламент, а потом правительство, имея в виду некий компромисс между различными группами, в том числе и сепаратистами", Немцова следует убить. По его словам, чеченцы, которые были вокруг, стали говорить, что Рамзан пошутил. "Но в его глазах я никакой шутки не заметил. В его глазах я увидел ненависть", - писал Немцов.

11 декабря 2020 года на закрытой встрече с правозащитниками Владимир Путин заявил, что "в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики". Год спустя, в декабре 2021 года, Путин пообещал, что если за убийством Немцова стоят заказчики, неизвестные следствию, их продолжат искать.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.