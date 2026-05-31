Правозащитницы и подруги оценили репортаж про Минцаеву на чеченском телевидении

В репортаже про Белкису Минцаеву, показанном на телеканале "Грозный", утверждается, что ее семья восстановилась. Сама она говорит, что все у них нормально. По мнению правозащитниц, самое главное - что Минцаева на свободе и с детьми, а подруги считают, что на видео она выглядит подавленной.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая зампредседателя правительства Чечни Ахмед Дудаев опубликовал короткое видео с Белкисой Минцаевой, которая заявила, что у нее все хорошо, и попросила не делать из ее ситуации инфоповод. По мнению правозащитницы, видео вызывает сомнения, в частности, потому, что она не сообщила близким о том, что помощь ей не нужна.

Следком должен проверить основания для удержания Белкисы Минцаевой в Чечне, так как статья о похищении человека в данном случае не соответствует правоприменительной практике, заявила в обращении к главе Следкома России депутат Госдумы Нина Останина. Она попросила сообщить сведения о местонахождении и состоянии Минцаевой, а также добиться смягчения меры пресечения. В СК по поводу Минцаевой обратилась также депутат от партии "Новые люди" Ксения Горячева: прокуратура России сообщила ей, что республиканскому ведомству поручено провести проверку, а прокуратура Чечни отчиталась, что обращение принято к рассмотрению.

ЧГТРК "Грозный" опубликовала 29 мая в своем Instagram-аккаунте репортаж о Белкисе Минцаевой. Ранее распространенное зампредседателем правительства Чечни Ахмедом Дудаевым видеообращение Минцаевой - часть этого репортажа.

В репортаже Минцаева называется "жительницей Надтеречного района", хотя сама она говорит, что уехала из Чечни после школы и в республике не жила. Автор репортажа заявляет, что многие блогеры и "желтые СМИ" распространяли информацию, что Минцаеву "якобы похитили". В описании репортажа сказано, что "ранее в социальных сетях и ряде либеральных СМИ неоднократно распространялись ложные сведения" про похищение Минцаевой, она "несколько раз "хоронилась" заживо, а ее супруг бездоказательно назывался похитителем".

14 апреля руководитель правозащитного проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко сообщила, что в Надтеречном районе Чечни силовики задержали "без всяких оснований" 33-летнюю Белкису Минцаеву. По данным правозащитницы, дети Минцаевой находятся у ее бывшего мужа. Минцаева приехала в Чечню под давлением силовиков, которые угрожали отправить ее брата на СВО. Впоследствии активисты сообщили, что Минцаева находится под арестом в одном из ОВД Чечни, адвокатов к ней не пускают и запугивают. Отсутствие связи с задержанной в Чечне Белкисой Минцаевой и данных о ее процессуальном статусе в течение длительного времени - серьезная опасность, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитница и юрист.

Минцаева, по заявлению автора репортажа, принимает гостей "у себя дома, накрыв вкусный стол". "Ее жизнь оказалась под прицелом желтой прессы неожиданно даже для нее самой. Себя она считает обычным человеком, который вдруг подвергся волне ненужных ей упоминаний в соцсетях", - говорится в материале.

В интервью Минцаева (в кадре рядом с ней сидят обе дочери) рассказала, что работала в банке и в Пенсионном фонде. "Я здесь (в Чечне - прим. "Кавказского узла) не жила, в принципе, после школы я уехала, там отучилась и там родились мои дети. Мы там все живем, жили и прописаны до этого времени", - рассказала Минцаева.

Автор репортажа продолжила, рассказав, что был развод. "Не обошлось и без бытовых препирательств по поводу воспитания детей" - старшая дочь захотела жить с матерью, а младшая "выбрала отца, с кем и росла последние годы". "Но теперь это в прошлом, семья воссоединилась, но слухи и сплетни вокруг ее имени не прекращаются по сей день. Распространяют их те, кто пытается отработать западные гранты на теме прав кавказских женщин", - говорится в репортаже. "Все уже решилось, все у нас нормально", - утверждает Минцаева.

"Остается только надеяться, что финансовые интересы и фальшивая в кавычках забота либеральных СМИ и блогеров, направленная на раскрутку своих аккаунтов в соцсетях не помешает новой главе в жизни этой семьи", - такими словам завершается репортаж. При этом в нем нет ни одного кадра, где Минцаева была бы рядом с супругом.

30 мая ситуацию с Белкисой Минцаевой прокомментировал в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев. Он, в частности, заявил, что "права женщин в республиках Северного Кавказа всегда были под надежной защитой закона и этому вопросу уделяется особое внимание".

По его словам, вызывает недоумение деятельность "некоторых так называемых кризисных организаций, которые под видом помощи якобы жертвам семейного насилия вмешиваются во внутренние дела семей". Ситуацию с Минцаевой он называл попыткой "разыграть очередную громкую карту" и "привычным информационным шумом". Но, пишет Солтаев, все увидели Минцаеву "живую и невредимую", она подтвердила, "что поводов для паники нет и призвала прекратить информационную травлю ее семьи".

Солтаев заявил, что длительное время "занимается урегулированием семейных конфликтов", большинство из которых "разрешимы без информационного шума". Конкретные положительные примеры он готов публично представить. Также Солтаев обратился к "официальным государственным лицам и общественным деятелям": "Призываю вас ни в коем случае не идти на поводу у упомянутых выше организаций, позиционирующих себя как кризисные центры. Необходимо чётко понимать их истинные цели, и догадаться о них совсем не трудно. Эти структуры обязаны отрабатывать полученные гранты, а для этого им постоянно нужны новые жертвы".

Правозащитницы и подруги отметили неточности репортажа

Внешний вид и поведение Белкисы Минцаевой во время съемок репортажа прокомментировали 30 мая корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения "Марем" Екатерина Нерозникова, руководитель организации «Кавказ без матери» Лидия Михальченко и подруги Минцаевой.

Екатерина Нерозникова заметила, что сложно говорить о поведении Минцаевой во время съемок. «Мы знаем, что люди на видео могут выглядеть волнующимися, напряженными вне зависимости от внешних обстоятельств. Может быть, они просто волнуются. Видно, что младшая дочь ведёт себя непосредственно, старшая явно больше напряжена. Но младшая жила эти несколько лет последние с папой. И, кроме того, младшие, более маленькие дети часто ведут себя более непосредственно. Чем дети старше, тем больше они стесняются камеры, просто в меру возраста. Поэтому тут, мне кажется, мы не можем говорить, что вот давайте там оценим, как они на видео себя поведут, и узнаем, что, значит, там на самом деле с ними происходит. Наверное, единственное, что я точно могу сказать, что младшая девочка ведёт себя более непосредственно, потому что она жила всё это время с родственниками своего отца. Для неё, конечно, это более привычный контекст. Очень реально выглядит желание Минцаевой и намерения быть со своими детьми. И человек уже очень через многое прошёл для того, чтобы быть со своими дочерями. И то, что она подвергала себя очень большой угрозе, и то, что раньше обращалась в Следственный комитет, видео записывала, всё это говорило об очень серьёзном её намерении жить со своими детьми. И я полагаю, что всё, что она сейчас делает, ещё раз подчёркивает нам серьёзность её намерений жить со своими детьми. Всё остальное не очень-то и важно», - заявила она.

Нерозникова также заметила, что в ролике нет подтверждения озвученного там тезиса, что в семье у Минцаевой все стало нормально. «Например, там нет ни одного кадра, где она была бы рядом с бывшим мужем. Так что не знаю, непонятно, на самом деле, ну, как бы примирили их там с мужем или нет», - подчеркнула она.

Лидия Михальченко отметила, что самое главное, что продемонстрировал ролик – это то, что Минцаева жива и в данный момент не находится под арестом. «Это самое главное, что мы знаем, и очень этому рады. Мы приветствуем решение властей Чеченской республики прекратить преследование ни в чем неповинной матери двоих несовершеннолетних девочек. Честно сказать, я не хочу особо анализировать поведение детей и самой Белкисы на камеру. Они ведут себя соответственно моменту, а дети всегда остаются детьми, даже в ситуации опасности. Так что, поскольку они все-таки рядом с мамой, то, видимо, стараются верить в лучшее. Не думаю, что Белкиса в реальности хочет оставить карьеру. Да и в ролике об этом ни слова. Она вместе с детьми и на свободе. Мы празднуем это освобождение, для энергичной и талантливой экспертки, такой, как Белкиса, жизнь не должна останавливаться. Благодаря информационному давлению, двум депутаткам Госдумы и прокурорской проверке она больше не под стражей. Мы ждем ее на связи», - заявила она.

Подруга Минцаевой Лизана Умарова сочла репортаж ЧГТРК и входящий в его состав ролик «постановочным». «Мне кажется, что она подавлена и затравлена, а у детей грустные глаза», - отметила она.

Другая подруга Минцаевой, говорившая на условиях анонимности, также заметила, что и сама женщина и ее дочери выглядели подавленными. «Они все время смотрят в пол. Она выглядит совсем другой, чем обычно – чем другие видеоролики в ее блоге. Она была очень живая, активная (это предполагала и ее профессия риэлтора), много лет прожила в Новосибирске, а в этом репортаже ходит и смотрит в пол. Кроме того, у нее квартира в ипотеке, а такой человек не может сидеть дома и ничего не делать – ипотечный платеж сам себя не заплатит», - заявила она, высказав предположение, что Минцаеву, возможно, били, а затем долго держали под арестом, чтобы сошли следы побоев.

Подруга Минцаевой также обратила внимание на закадровый текст репортажа. «Бывают мужские и женские тексты. Так вот, этот текст, судя по тому, как он звучал, хотя озвучивала его журналистка, писал очень злой мужчина. Текст не женский», - считает она.

Власти Чечни ранее публиковали видео с другими людьми, чьей судьбой активно интересовались журналисты и правозащитники. Так, в августе 2023 года они публиковали видео с доставленной из Санкт-Петербурга Седой Сулеймановой; уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев тогда заявил, что девушке ничего не угрожает, но в последующие годы от нее не поступало никаких сообщений. По данным ряда источников, Седа Сулейманова в течение нескольких месяцев после этого была убита, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой". Подруга Седы Сулеймановой Лена Патяева еще в 2025 году передавала в Следственный комитет информацию о возможном месте ее захоронения.

В июне 2023 года чеченские силовики прибыли в московский аэропорт, чтобы забрать сбежавшую от семейного насилия Селиму Исмаилову, на следующий день ее доставили в Грозный. Спустя некоторое время Солтаев опубликовал видео беседы с Исмаиловой, заявил, что девушка находится в семье, она в полном порядке, ее свободу никто не ограничивает. Пользователи Telegram предположили, что Селиму заставили участвовать в записи этого видео.

10 июня 2021 года силовики вывезли Халимат Тарамову, находившуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, к родственникам в Чечню. После возвращения из шелтера она совершила еще одну попытку побега. Сразу после вывоза Тарамовой из шелтера спецрепортаж о ней опубликовала ЧГТРК "Грозный". В телесюжете Халимат Тарамова рассказала, что рада оказаться дома, и заверила, что ее "абсолютно не ущемляют" и "вкусно кормят". Девушка вела себя неестественно и вряд ли могла искренне отвечать на вопросы, указали тогда авторы комментариев к телерепортажу и подвергли сомнению слова о соблюдении ее прав в Чечне.