ПАСЕ отказалась исключать Кутаева* из оппозиционной платформе при ПАСЕ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченский политолог Руслан Кутаев* сохранил место в составе Платформы российской оппозиции при ПАСЕ после резонансных высказываний об ЛГБТ** и убийствах чести на Кавказе.

Как писал "Кавказский узел", Руслан Кутаев в интервью нескольким изданиям прокомментировал ситуацию с ЛГБТ* на Кавказе. Он заявил, что его оскорбляют уроженцы Кавказа, которые открыто заявляют о своей принадлежности к ЛГБТ*сообществу. Он назвал их отщепенцами и извращенцами. Кроме того, он высказался "убийствах чести" в Чечне, сказав, что "не поддерживает" их, но уточнил, что подобные решения принимаются внутри семьи.

29 апреля группа журналистов, юристов, активистов и представителей правозащитных организаций направила в ПАСЕ совместное обращение с требованием оценить высказывания Кутаева* и рассмотреть вопрос о его отстранении от участия в платформе. Председатель ПАСЕ Петра Байр приостановила участие Кутаева в платформе, но отметила, что окончательное решение должно быть принято бюро ассамблеи.

Парламентская ассамблея Совета Европы не стала лишать Руслана Кутаева членства в Платформе ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами. Такое решение содержится в резолюции, опубликованной 27 мая.

В тексте резолюции отмечается, что члены Платформы российской оппозиции обсудят поведение своих участников, а также подпишут декларацию о том, что они уважительно относятся к разнообразию и равенству.

"На этом основании решено на данном этапе не изменять текущий состав платформы", - сказано в резолюции.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

О том, как живут в Чечне люди нетрадиционной сексуальной ориентации, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

* внесены в российский реестр иноагентов.

** ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистской организацией.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.