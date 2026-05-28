Краснодарец осужден за попытку перейти линию фронта
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Брянске приговорил к длительному сроку жителя Краснодара Кирилла Денисенко, признав его виновным в покушении на незаконный переход границы и госизмену.
Дело жителя Краснодара рассматривал Брянский областной суд. Как утверждает обвинение, Денисенко был задержан в Брянской области, когда пытался перейти границу через лес.
По версии обвинения, Денисенко приехал из Краснодара, чтобы пересечь пешком границу с Украиной “для участия в боевых действиях против России в составе ВСУ и Национальной гвардии Украины”.
“В суде молодой человек пояснил, что хотел вступить в подразделение Национальной гвардии Украины для повышения своего материального благосостояния”, – сообщила объединенная пресс-служба судов Брянской области.
Приговор Денисенко был оглашен 27 мая. Житель Краснодара получил девять лет и шесть месяцев строгого режима, с ограничением свободы на полтора года.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.