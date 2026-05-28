Краснодарец осужден за попытку перейти линию фронта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Брянске приговорил к длительному сроку жителя Краснодара Кирилла Денисенко, признав его виновным в покушении на незаконный переход границы и госизмену.

Дело жителя Краснодара рассматривал Брянский областной суд. Как утверждает обвинение, Денисенко был задержан в Брянской области, когда пытался перейти границу через лес.

По версии обвинения, Денисенко приехал из Краснодара, чтобы пересечь пешком границу с Украиной “для участия в боевых действиях против России в составе ВСУ и Национальной гвардии Украины”.

“В суде молодой человек пояснил, что хотел вступить в подразделение Национальной гвардии Украины для повышения своего материального благосостояния”, – сообщила объединенная пресс-служба судов Брянской области.

Приговор Денисенко был оглашен 27 мая. Житель Краснодара получил девять лет и шесть месяцев строгого режима, с ограничением свободы на полтора года.