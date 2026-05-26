Правозащитники сообщили о местонахождении Максима Овчинников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Анапы Максим Овчинников, которого мать разыскивала более 70 дней после задержания, найден в СИЗО-1 города Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта мать Максима Овчинникова из Анапы пожаловалась, что с февраля не может выяснить местонахождение сына, которого в январе задержали сотрудники силовых структур. 17 апреля она обратилась к директору ФСБ России Александру Бортникову с требованием сообщить, где находится ее сын.

Максим Овчинников, которого более 70 дней не могла найти мать после того, как его увезли из ИВС в Геленджике, найден, он находится в СИЗО-1 города Краснодара, сообщает 25 мая правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По словам матери Овчинникова, он содержится в переполненной камере, где на четыре места приходится 10 человек.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.