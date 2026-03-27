Кавказский узел

20:40, 27 марта 2026

Житель Кубани пропал после серии административных арестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мать Максима Овчинникова из Анапы с февраля не может выяснить местонахождение сына, которого в январе задержали сотрудники ФСБ. 

"Карусельными арестами" называют ряд последовательных административных наказаний, который обычно предшествует возбуждению уголовного дела. Такие аресты по административным статьям дают силовикам время для давления на человека, лишенного таким образом свободы, позволяя сфабриковать материалы для уголовного преследования. Так, в 2023 году этой практике подвергли жителя Анапы Дмитрия Полунина: в течение полугода его десять раз арестовывали за критику спецоперации на Украине, хулиганство и неподчинение полиции, а затем возбудили в отношении него дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией. Летом 2024 года Полунину вынесли приговор, который засекретили

Житель Анапы Максим Овчинников был задержан сотрудниками ФСБ еще 27 января, сообщила правозащитникам его мать. По словам женщины, при задержании Овчинников был избит и обращался в больницу. 

Первый административный арест по статье о неповиновении полиции был назначен Максиму 28 января. Мать ожидала, что 12 февраля он выйдет на свободу, но силовики отвезли его в Геленджик и продержали сутки в отделе полиции, после чего суд назначил ему еще 15 суток по аналогичному обвинению, сообщил сегодня правозащитный проект ОВД-Инфо*. 

27 февраля, когда истек срок второго административного ареста, Овчинникова снова увезли сотрудники ФСБ. С тех пор мать не знает о его местонахождении. 

Женщина, которая написала заявление о розыске сына, полагает, что против него могли возбудить уголовное дело по политическим мотивам.

"Кавказский узел" писал, что "карусельным арестам" в двух регионах юга России в 2024 подвергался подполковник МЧС Украины Игорь Ломинога: 17 мая Неклиновский райсуд Ростовской области арестовал его по статье о неповиновении полиции на восемь суток, 6 июня он был арестован уже Кущевским райсудом Кубани на 15 суток по той же статье. 20 июня Ломинога получил новые 15 суток за неподчинение полицейским, но уже в другом районе Кубани, в станице Ленинградской. 19 марта суд приговорил его к 14 годам строгого режима по делу о госизмене. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
