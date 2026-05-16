Число заблокированных дагестанских сёл выросло до девяти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Фите остались без транспортного сообщения после схода оползня на автотрассу. В Чародинском районе Дагестана по-прежнему остаются заблокированными восемь сёл.

Как писал "Кавказский узел", проезд к восьми сёлам Чародинского района (Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль) был перекрыт вечером 11 мая после того, как на участке автодороги Цуриб - Арчиб река Рисор размыла подход к временному мосту. Населенные пункты остались без транспортного сообщения. К 13 мая движение было организовано по временной схеме, но затем река вновь размыла автодорогу к семи населенным пунктам.

Без транспортного сообщения остаются уже девять населенных пунктов (один в Агульском районе и восемь в Чародинском), сообщает "Дагестанавтодор".

В Агульском районе в связи с оползнем перекрыта дорога к селу Фите, в Чародинском без транспортного сообщения остаются те же восемь сел: Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб, Кубатль.

"По состоянию на 10:00, 16 мая 2026 года: закрыто 2 участка дорог; закрыто с обеспечением объездов 15 участков. По всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, 26 апреля движение по участку автодороги Цуриб - Арчиб также было закрыто, это произошло после камнепада. Был заблокирован проезд к 16 селам Чародинского района, а расчистка дороги осложнялась повторными обвалами. Позднее на участке автодороги Цуриб - Арчиб было обеспечено движение по временной схеме.

В конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

