Суд изъял у арестованного чиновника из Буйнакска имущество на 310 миллионов

Бывший глава Буйнакского отделения Социального фонда России не смог подтвердить законность средств, на которое приобретено имущество на 310 миллионов рублей. В доход государства изъяты два участка земли, шестиэтажное нежилое здание и квартира. Сам бывший чиновник находится под арестом по делу о хищении маткапитала.

Буйнакский районный суд Республики Дагестан удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход Российской Федерации недвижимости, приобретенной бывшим руководителем местного отделения Социального фонда России и членами его семьи. Стоимость изъятого имущества превышает 310 миллионов рублей. Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки, выявившей несоответствие между доходами чиновника и его близких и их фактическими расходами на приобретение дорогостоящих объектов, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Дагестана.

По результатам проверки было установлено, что за период с 2009 по 2024 год совокупный законный доход должностного лица, его гражданской супруги и сестры составил около 11 миллионов рублей.

Однако в период с 2019 по 2024 год на их имя было оформлено имущество, совокупная кадастровая стоимость которого превышает 78 миллионов рублей, а рыночная, по данным экспертизы, оценивается примерно в 317 миллионов рублей. Чиновник не смог подтвердить законное происхождение средств, затраченных на строительство и покупку этой недвижимости.

Суд постановил обратить в доход государства и передать Росимуществу следующие объекты, находящиеся в городе Буйнакске: шестиэтажное нежилое здание площадью около 2,8 тысячи квадратных метров; два земельных участка, на одном из которых расположено указанное здание; квартиру площадью 72 квадратных метра, оформленную на гражданскую супругу ответчика.

На все перечисленные объекты ранее был наложен арест и установлен запрет на совершение регистрационных действий.

Сам чиновник находится под стражей. "Советский районный суд города Махачкалы заключил его под стражу, последнее продление было до 7 июля этого года. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ по делу о хищении средств материнского капитала", - сообщило сегодня ТАСС.

"Кавказский узел", также писал, что Кировский районный суд Махачкалы арестовал четверых сотрудников отделения Социального фонда России по Республике Дагестан, подозреваемых в мошенничестве при получении свыше 49 миллионов рублей.