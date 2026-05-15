×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:16, 15 мая 2026

Суд изъял у арестованного чиновника из Буйнакска имущество на 310 миллионов

Буйнакский районный суд Республики Дагестан. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава Буйнакского отделения Социального фонда России не смог подтвердить законность средств, на которое приобретено имущество на 310 миллионов рублей. В доход государства изъяты два участка земли, шестиэтажное нежилое здание и квартира. Сам бывший чиновник находится под арестом по делу о хищении маткапитала.

Буйнакский районный суд Республики Дагестан удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход Российской Федерации недвижимости, приобретенной бывшим руководителем местного отделения Социального фонда России и членами его семьи. Стоимость изъятого имущества превышает 310 миллионов рублей. Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки, выявившей несоответствие между доходами чиновника и его близких и их фактическими расходами на приобретение дорогостоящих объектов, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Дагестана.

По результатам проверки было установлено, что за период с 2009 по 2024 год совокупный законный доход должностного лица, его гражданской супруги и сестры составил около 11 миллионов рублей.

Однако в период с 2019 по 2024 год на их имя было оформлено имущество, совокупная кадастровая стоимость которого превышает 78 миллионов рублей, а рыночная, по данным экспертизы, оценивается примерно в 317 миллионов рублей. Чиновник не смог подтвердить законное происхождение средств, затраченных на строительство и покупку этой недвижимости.

Суд постановил обратить в доход государства и передать Росимуществу следующие объекты, находящиеся в городе Буйнакске: шестиэтажное нежилое здание площадью около 2,8 тысячи квадратных метров; два земельных участка, на одном из которых расположено указанное здание; квартиру площадью 72 квадратных метра, оформленную на гражданскую супругу ответчика.

На все перечисленные объекты ранее был наложен арест и установлен запрет на совершение регистрационных действий.

Сам чиновник находится под стражей.  "Советский районный суд города Махачкалы заключил его под стражу, последнее продление было до 7 июля этого года. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ по делу о хищении средств материнского капитала", - сообщило сегодня ТАСС.

"Кавказский узел", также писал, что Кировский районный суд Махачкалы арестовал четверых сотрудников отделения Социального фонда России по Республике Дагестан, подозреваемых в мошенничестве при получении свыше 49 миллионов рублей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Объявление на дверях школы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:57, 12 мая 2026
Школьники в Ставропольском крае переведены на дистанционное обучение
Григорий Гуров. Фото: пресс-служба Росмолодежи
16:59, 11 мая 2026
Ставропольский чиновник из агентства по делам молодежи попал под санкции Британии
Аэропорт Геленджика. Фото: пресс-служба аэропорта https://gelaero.ru/about/
12:06, 10 мая 2026
Авиасообщение с городами юга России полностью восстановлено
04:11, 10 мая 2026
Минтранс отчитался о возобновлении части международных рейсов через юг России
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40, 9 мая 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Персоналии
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:41, 14 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Последние записи в блогах
Фото
13:59, 8 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Сельские медики – на выход. Как "оптимизируют" медицину в Дагестане
Фото
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
14 мая 2026, 16:23
Верующие после обострения ситуации в Иране пополнили список политзаключенных в Азербайджане

Пляж в Анапе. 13 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16020
14 мая 2026, 14:23
Роспотребнадзор отказался предоставить данные о состоянии пляжей Анапы

Cотрудники полиции арестовывают женщин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 мая 2026, 10:26
Три сотрудницы детсада в Махачкале арестованы после травмы воспитанницы

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше