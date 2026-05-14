Роспортребнадзор отказался предоставить данные о состоянии пляжей Анапы

Депутат гордумы Анапы Олег Янцен отправил запрос о качестве воды и песка на пляжах, но получил отказ в предоставлении данных. Роспотребнадзор пояснил, что сведения об этом предоставляются только правительственной комиссии.

Депутату Совета Анапы от КПРФ Олегу Янцену не предоставили результаты исследований морской воды и песка после разлива нефтепродуктов в Чёрном море. В ответе Роспотребнадзора говорится, что мониторинг состояния пляжей и воды продолжается, однако сами результаты направляются только правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС, сообщило КПРФ на Кубани.



Как следует из документа, который опубликован в Telegram-канале "Анапа гражданская" отдельным пунктом запрещено направлять в СМИ и блогосферу пресс-релизы, комментарии и другую информацию о мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. "П.19 протокола правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом продуктов, связанным с крушением танкеров 15.12.24 от 13.01.25 запрещено направление в СМИ и блогосферу пресс-релизов, комментариев и иной информации, касающейся мероприятий по ликвидации последствий ЧС.

Отметим, что в отчетах о заседании правительственной комиссии, которую каждую неделю по пятницам публикует правительство России, данных о состоянии воды не содержится.



"Фактически данные о состоянии воды и песка на пляжах Анапы оказались закрыты для жителей, журналистов и общественности. КПРФ считает такую закрытость недопустимой. Когда речь идёт о здоровье людей, власти обязаны не прятать данные, а честно и своевременно информировать граждан", - прокомментировало эту информацию КПРФ.