×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:23, 14 мая 2026

Роспортребнадзор отказался предоставить данные о состоянии пляжей Анапы

Пляж в Анапе. 13 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16020

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат гордумы Анапы Олег Янцен отправил запрос о качестве воды и песка на пляжах, но получил отказ в предоставлении данных. Роспотребнадзор пояснил, что сведения об этом предоставляются только правительственной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", жители Анапы 9 мая пожаловались на запах газа. Глава города заявил, что запах связан с работами около Новороссийска и не представляет угрозы, однако пользователи Telegram не согласились с ним.

Текст документа из Роспотребнадзора. Фото: https://t.me/anapa_grazhdan/15500Депутату Совета Анапы от КПРФ Олегу Янцену не предоставили результаты исследований морской воды и песка после разлива нефтепродуктов в Чёрном море. В ответе Роспотребнадзора говорится, что мониторинг состояния пляжей и воды продолжается, однако сами результаты направляются только правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС, сообщило КПРФ на Кубани.

Как следует из документа, который опубликован в Telegram-канале "Анапа гражданская" отдельным пунктом запрещено направлять в СМИ и блогосферу пресс-релизы, комментарии и другую информацию о мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. "П.19 протокола правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом продуктов, связанным с крушением танкеров 15.12.24 от 13.01.25 запрещено направление в СМИ и блогосферу пресс-релизов, комментариев и иной информации, касающейся мероприятий по ликвидации последствий ЧС.

Отметим, что в отчетах о заседании правительственной комиссии, которую каждую неделю по пятницам публикует правительство России, данных о состоянии воды не содержится.

"Фактически данные о состоянии воды и песка на пляжах Анапы оказались закрыты для жителей, журналистов и общественности. КПРФ считает такую закрытость недопустимой. Когда речь идёт о здоровье людей, власти обязаны не прятать данные, а честно и своевременно информировать граждан", - прокомментировало эту информацию КПРФ.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Спасение дельфина. Фото из телеграм-канала Центра спасения дельфинов «Дельфа» https://t.me/delfacenter
07:31, 14 мая 2026
Волонтеры находят отравленных дельфинов в районах Туапсе и Кубани
Суд в Краснодарском крае. Фото Объединенной пресс-службы судов региона. Суды Краснодарского края / "ВКонтакте"
01:40, 14 мая 2026
Росимущество через суд выселяет Рустема Трахова из конфискованной недвижимости
Стоп-кадр видеообращения жителей хутора Воскресенский к Бастрыкину. Фото: Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете / Telegram-канал
19:44, 13 мая 2026
Жители хутора на Кубани пожаловались Бастрыкину на угрозу сноса домов
Анна Минькова. 13 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opskuban/1582
16:25, 13 мая 2026
Анна Минькова приговорена к условному сроку
Мужчина стоит в медицинской маске на пляже. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:40, 13 мая 2026
Экологи назвали химический запах в воздухе опасным для жителей Анапы
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:41, 14 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:48, 13 мая 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Cотрудники полиции арестовывают женщин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 мая 2026, 10:26
Три сотрудницы детсада в Махачкале арестованы после травмы воспитанницы

Ростовская АЭС. Фото: ArtemBegotsky https://ru.wikipedia.org/
14 мая 2026, 09:28
Атака на Волгодонск завершилась без последствий для Ростовской АЭС

Али Керимли. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/zashita-ali-kerimli-zayavlyaet-o-neispolnenii-resheniya-espch-po-delu-oppozicionera/
14 мая 2026, 08:29
Бакинский суд отказался отпустить Али Керимли на поминки отца

Суд в Краснодарском крае. Фото Объединенной пресс-службы судов региона. Суды Краснодарского края / "ВКонтакте"
14 мая 2026, 01:40
Росимущество через суд выселяет Рустема Трахова из конфискованной недвижимости

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше