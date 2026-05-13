Военный из Дагестана убит в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Шамиль Абдуллаев из Табасаранского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 1930 военнослужащих из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 13 мая чиновники и силовики признали убитыми в боях на Украине не менее 1929 военных из Дагестана.
В Цуртильской школе Табасаранского района состоялось открытие мемориальной доски убитому в специальной военной операции выпускнику школы Шамилю Абдуллаеву, сообщил сегодня глава района Магомед Курбанов.
Шамиль Абдуллаев добровольно отправился на специальную военную операцию в ноябре 2023 года. В зоне СВО Шамиль попал на южнодонецкое направление, служил в разведывательном подразделении. В декабре 2023 года был убит в одном из боев. Награжден орденом Мужества (посмертно). На момент гибели ему было 40 лет. У него остались супруга и 5 детей.
Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1930 бойцов из Дагестана.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
В апреле администрация Табасаранского района Дагестана сообщила, что в зоне СВО убиты Абдулмутелим Рамазанов и Ших Мехтиев.
Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.
