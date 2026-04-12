05:58, 12 апреля 2026

Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абдулмутелим Рамазанов и Ших Мехтиев из Табасаранского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 1893 комбатанта из Дагестана. 

Участники СВО. Фото: Минобороны РоссииЧисло убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950

Как писал "Кавказский узел", к 10 апреля власти и силовики публично назвали имена как минимум 1891 бойцов из Дагестана, убитых в зоне военных действий на Украине. 

О передаче наград родным убитых в военной операции Абдулмутелима Рамазанова и Шиха Мехтиева отчиталась администрация Табасаранского района в Telegram-канале.

Абдулмутелим Рамазанов из села Пилиг посмертно награждён орденом Мужества. Награда была передана его вдове и сыну-школьнику. Также отцу военнослужащего Шиха Мехтиева был передана медаль Суворова.

Детали биографий и гибели военных в сообщении не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1893 военнослужащего из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Табасаранского района стало известно в конце марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Фарман Вагабов.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - говорит Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура", - рассказала родственница одного из них.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

