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22:55, 14 июля 2025

Силовики принудили 18-летнего школьника из Дагестана отправиться на фронт

Саид Муртазалиев. Кадр видео в Telegram-канале МОБИЛИЗАЦИЯ | Новости | Срочники t.me/mobilizationnews/22450

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

18-летнего Саида Муртазалиева силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. 

О том, как Саид Муртазалиев попал на фронт, журналистам рассказала его мать Лэйла Нахшунова. По ее словам, юношу, который учился в школе, в начале января задержали в Московской области, куда он приехал на каникулы, по подозрению в мошенничестве. Через несколько дней после задержания Саид подписал контракт с Минобороны и отправился в зону военных действий. 

Родителям юноша сообщил, что подписал контракт под давлением силовиков, которые применяли к нему пытки. Муртазалиев сообщил родным, что во время пыток он терял сознание, приводит слова Нашхуновой "Понятно.Медиа". 

Последний раз Саид Муртазалиев выходил на связь с близкими в начале марта. В видео, которое он записал для матери, Саид рассказал, что командир заставил его собирать деньги, чтобы его вместе с сослуживцами не отправили на штурм. Муртазалиев собрал для них более миллиона рублей и отдал 650 тысяч своих, после чего сослуживец получил приказ "обнулить" 18-летнего бойца. 

"После этого меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - говорит Муртазалиев в видео, опубликованном в марте Telegram-каналом, посвященном мобилизации. Он просит мать распространить запись в случае, если он перестанет выходить на связь. Видео было записано 7 марта, а с 8 марта Муртазалиев числится пропавшим без вести. 

Адвокат сообщил Нахшуновой, что на командиров ее сына возбудили уголовное дело по статье об убийстве, отмечает Deutsche Welle*.  Издание публикует имя следовательницы МВД, которая была причастна к вербовке Муртазалиева. 

Полицейские в разных регионах России получают премии за каждого завербованного на фронт, размер премий достигает 100 тысяч рублей за человека, сообщило 10 июля издание "Верстка"*. В публикации о практике таких премий анонимно рассказали сотрудники МВД, в том числе из Краснодара и Ростова-на-Дону. Полицейские обязаны до первого допроса разъяснять всем задержанным в возрасте от 18 до 65 лет, что они могут избежать преследования, заключив военный контракт, и если человек действительно его подписывает, сотрудникам выплачивают дополнительные деньги. 

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Автор: "Кавказский узел"

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