Арсен Геворгян умер в СИЗО

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В ереванском СИЗО "Нубарашен" умер Арсен Геворгян, оппозиционный кандидат на пост главы общины Степанаван, арестованный по обвинению в подкупе избирателей. По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт.

Как информировал "Кавказский узел", 21 октября в Степанаване прошли обыски у сторонников партии "Сильная Армения", по итогам которых были задержаны 14 человек, в том числе кандидат на пост главы общины Арсен Геворгян. Суд арестовал Геворгяна на два месяца по обвинению в подкупе избирателей. Оппозиционеры отвергли обвинения и назвали действия силовиков политическим преследованием в преддверии муниципальных выборов 25 октября.

По версии Антикоррупционного комитета, перед муниципальными выборами Геворгян при содействии других лиц передал деньги нескольким десяткам избирателей в обмен на голосование за "Сильную Армению". Сам политик отверг обвинения. Его адвокаты заявили, что средства предназначались для предвыборных расходов и передавались между представителями одной политической силы, сообщил 23 октября News.am.

Арсен Геворгян, возглавлявший список оппозиционной партии "Сильная Армения" на муниципальных выборах в Степанаване, умер утром 10 ноября в уголовно-исполнительном учреждении "Нубарашен" в Ереване. Смерть 46-летнего политика подтвердили в Уголовно-исполнительной службе Минюста Армении.

В связи с ухудшением самочувствия Геворгяна утром 10 ноября был вызван дежурный фельдшер, оказавший ему первую медицинскую помощь. Около 07.55 для заключенного вызвали скорую помощь, а приблизительно в 08.30 (07.30 мск) врачи констатировали его смерть, сообщила начальник отдела по связям с общественностью Уголовно-исполнительной службы Армении Нона Навикян, слова которой сегодня привело издание News.am.

"За время пребывания в УИУ Арсен Геворкян не предъявлял жалоб, связанных с состоянием здоровья", – сказано в сообщении Уголовно-исполнительной службы.

Предположительной причиной смерти Геворгяна стал инфаркт, передал сегодня Aysor.am

В партии "Сильная Армения" возложили ответственность за смерть Геворгяна на инициаторов уголовного преследования оппозиционеров. Представители партии заявили, что перед выборами Геворгян был заключен под стражу по сфабрикованным обвинениям в рамках кампании по дискредитации политических противников власти.

"Ответственность за смерть очередного оппозиционного деятеля в тюрьме несет тот человек, по чьему заказу безосновательно дискредитируют и бросают за решетку сотни людей", – сказано в заявлении партии, которое сегодня привело армянское издание Verelq News.

Депутат парламента от оппозиционного блока "Армения" Кристине Варданян также возложила ответственность за смерть Геворгяна на инициаторов его ареста и судей, принявших решение о заключении под стражу. По ее словам, ответственность лежит и на тех, кто высмеивает проблемы со здоровьем обвиняемых и игнорирует медицинские заключения, отметил сегодня 24News.am.

"Кавказский узел" также писал, что в Армении ряд оппозиционеров подверглись уголовному и административному преследованию. Так, 4 ноября силовики провели обыски по 65 адресам, связанным с лидером "Сильной Армении" Самвелом Карапетяном и его окружением, после чего Карапетяна доставили к следователям. Его соратники сочли новые обвинения политически мотивированными.

23 октября Антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и его сына Седрака, обвиняемых по уголовному делу о коррупции, связанной с приобретением государственной недвижимости по заниженным ценам и использованием имущества и долей компаний для получения взяток. В оппозиции назвали уголовное дело против Кочаряна политическим преследованием.

7 июня, в день парламентских выборов в Армении, силовики задержали в Гюмри около 20 сторонников оппозиционных блоков "Сильная Армения" и "Армения". Представители партий заявили, что действия властей были направлены на ослабление поддержки оппозиции.