×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:31, 10 ноября 2026

Арсен Геворгян умер в СИЗО

Арсен Геворгян. Фото: пресс-служба Блок "Сильная Армения"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ереванском СИЗО "Нубарашен" умер Арсен Геворгян, оппозиционный кандидат на пост главы общины Степанаван, арестованный по обвинению в подкупе избирателей. По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт.

Как информировал "Кавказский узел", 21 октября в Степанаване прошли обыски у сторонников партии "Сильная Армения", по итогам которых были задержаны 14 человек, в том числе кандидат на пост главы общины Арсен Геворгян. Суд арестовал Геворгяна на два месяца по обвинению в подкупе избирателей. Оппозиционеры отвергли обвинения и назвали действия силовиков политическим преследованием в преддверии муниципальных выборов 25 октября.

По версии Антикоррупционного комитета, перед муниципальными выборами Геворгян при содействии других лиц передал деньги нескольким десяткам избирателей в обмен на голосование за "Сильную Армению". Сам политик отверг обвинения. Его адвокаты заявили, что средства предназначались для предвыборных расходов и передавались между представителями одной политической силы, сообщил 23 октября News.am.

Арсен Геворгян, возглавлявший список оппозиционной партии "Сильная Армения" на муниципальных выборах в Степанаване, умер утром 10 ноября в уголовно-исполнительном учреждении "Нубарашен" в Ереване. Смерть 46-летнего политика подтвердили в Уголовно-исполнительной службе Минюста Армении.

В связи с ухудшением самочувствия Геворгяна утром 10 ноября был вызван дежурный фельдшер, оказавший ему первую медицинскую помощь. Около 07.55 для заключенного вызвали скорую помощь, а приблизительно в 08.30 (07.30 мск) врачи констатировали его смерть, сообщила начальник отдела по связям с общественностью Уголовно-исполнительной службы Армении Нона Навикян, слова которой сегодня привело издание News.am.

"За время пребывания в УИУ Арсен Геворкян не предъявлял жалоб, связанных с состоянием здоровья", – сказано в сообщении Уголовно-исполнительной службы.

Предположительной причиной смерти Геворгяна стал инфаркт, передал сегодня Aysor.am

В партии "Сильная Армения" возложили ответственность за смерть Геворгяна на инициаторов уголовного преследования оппозиционеров. Представители партии заявили, что перед выборами Геворгян был заключен под стражу по сфабрикованным обвинениям в рамках кампании по дискредитации политических противников власти.

"Ответственность за смерть очередного оппозиционного деятеля в тюрьме несет тот человек, по чьему заказу безосновательно дискредитируют и бросают за решетку сотни людей", – сказано в заявлении партии, которое сегодня привело армянское издание Verelq News.

Депутат парламента от оппозиционного блока "Армения" Кристине Варданян также возложила ответственность за смерть Геворгяна на инициаторов его ареста и судей, принявших решение о заключении под стражу. По ее словам, ответственность лежит и на тех, кто высмеивает проблемы со здоровьем обвиняемых и игнорирует медицинские заключения, отметил сегодня 24News.am.

"Кавказский узел" также писал, что в Армении ряд оппозиционеров подверглись уголовному и административному преследованию. Так, 4 ноября силовики провели обыски по 65 адресам, связанным с лидером "Сильной Армении" Самвелом Карапетяном и его окружением, после чего Карапетяна доставили к следователям. Его соратники сочли новые обвинения политически мотивированными.

23 октября Антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и его сына Седрака, обвиняемых по уголовному делу о коррупции, связанной с приобретением государственной недвижимости по заниженным ценам и использованием имущества и долей компаний для получения взяток. В оппозиции назвали уголовное дело против Кочаряна политическим преследованием.

7 июня, в день парламентских выборов в Армении, силовики задержали в Гюмри около 20 сторонников оппозиционных блоков "Сильная Армения" и "Армения". Представители партий заявили, что действия властей были направлены на ослабление поддержки оппозиции.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Геворг Эмин-Терьян. Фото с личной страницы в соцсети Главред независимого онлайн-издания подвергся нападению в Ереване

В Ереване совершено нападение на главного редактора независимого онлайн-издания Oragir.news Геворга Эмин-Терьяна.

Участники пикета в Ереване в поддержку Дмитрия Баграша. Скриншот публикации https://t.me/rusnews/94320 Активисты в Ереване провели пикеты в поддержку заключенных

Активисты провели у посольств Германии и России в Ереване пикеты в поддержку людей, которых они считают политзаключенными.

Флаг Армении на фоне здания парламента. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Оппозиция Армении объявила об акциях против изменения Конституции

С 8 ноября оппозиция намерена проводить акции информирования о рисках изменения Конституции Армении, заявил глава парламентской фракции "Сильной Армении" Нарек Карапетян.

Российско-армянские отношения. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Аналитики в Ереване назвали цели давления Москвы на Армению

В России осознают, что евроинтеграция Армении в обозримой перспективе маловероятна, но используют ее как повод для политического давления, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Среди целей этого давления они назвали изоляцию Еревана, а также уступки по АЭС и железной дороге.

Нарек Карапетян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Заявления Нарека Карапетяна вступили в противоречие с законами Армении

Высказывания главы фракции "Сильная Армения" Нарека Карапетяна о том, что собственность компании "Электрические сети Армении" является личной собственностью ее владельца Самвела Карапетяна, арестованного по делу об экономических преступлениях, противоречит требованиям законодательства.

Люди с флагами Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Отсутствие взносов названо поводом лишения Армении права голоса в ОДКБ

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности может принять решение о лишении Армении права голоса в организации, так как страна уже более двух лет не платит взносы.

Темы дня
Школьный класс. Фото: Региональное отделение ОНФ Родители поддержали инициативу обучать школьников Дагестана подаче жалоб на коммунальные нарушения

Многоэтажный дом в Новороссийске, получивший повреждения при атаке дронов. Кадр из видео в телеграм-канале главы города Андрея Кравченко, https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/17490 Глава Новороссийска назвал сроки окончания ремонта поврежденной во время атаки БПЛА многоэтажки

Кавказская свадьба. Фото: Рафаэль Алибегов, http://mykavkaz.ru/photos/active/photo6798.html Жители Карачаево-Черкесии оценили призыв муфтия сократить затраты на проведение свадеб

АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Астраханские водители сочли завышенными цены на АЗС

Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
10:36, 9 ноября 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:07, 6 ноября 2026
Пашинян Никол Владимирович
События
15:21, 10 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО разведчика из Карачаево-Черкесии
06:44, 10 ноября 2026
Военнослужащий из Ростовской области убит в СВО
23:29, 9 ноября 2026
Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине
21:50, 9 ноября 2026
Коллегия одобрила преследование судьи из Сочи за взятку
18:34, 9 ноября 2026
Житель Адыгеи осужден за участие в экстремистской организации
17:33, 9 ноября 2026
Дело замглавы Анапы о превышении должностных полномочий дошло до суда
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше