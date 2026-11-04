Самвел Карапетян и его соратник задержаны после обысков

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Силовики после обысков доставили к следователям лидера оппозиционной "Сильной Армении" Самвела Карапетяна и его соратника, парламентария Нарека Карапетяна. Обыски проведены по 65 адресам по делу о злоупотреблении полномочиями, хищении и отмывании денег, заявил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", лидер блока "Сильная Армения" и владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян был арестован 18 июня 2025 года по обвинению в публичных призывах к захвату власти после публичного конфликта с премьер-министром Николом Пашиняном. Позднее ему предъявили обвинение в отмывании денег, которое защита сочла необоснованным. 30 декабря 2025 года суд перевел Карапетяна под домашний арест.

Сегодня сотрудники Следственного комитета провели обыски в домах Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.

После обысков Самвела Карапетяна увезли сотрудники Службы нацбезопасности и доставили его в здание Следственного комитета. На месте обыска в доме политика присутствовал директор СНБ Армен Симонян. Он уклонился от ответа на вопрос о том, почему СНБ пришла в дом Карапетяна, сообщает News.am. "Надеюсь, вы не хотите, чтобы я серьезно ответил на этот вопрос", - приводятся в публикации слова Симоняна.

В пресс-службе партии «Сильная Армения» подтвердили, что Самвела Карапетяна подвергли приводу, информирует "Новости-Армения".

Уголовному преследованию по этому делу подверглись 36 человек

Следственный комитет объявил, что обыски были проведены одновременно по 65 адресам в рамках дела о злоупотреблении служебными полномочиями, хищении в особо крупных размерах и отмывании денег.

По версии следствия, в 2016-2024 годах Самвел Карапетян организовал деятельность группы лиц, "предположительно причастных к совершению ряда преступлений, связанных с деятельностью ЗАО «Электрические сети Армении»", пишет издание.

Следователи считают, что руководители и другие ответственные лица компании привлекали кредитные средства "в объемах, не обусловленных реальными потребностями ее деятельности", а затем необоснованно направляли деньги на выплату дивидендов акционерам и предоставление займов и авансов организациям.

Общий ущерб компании "Электрические сети Армении" следствие оценивает в 64,58 миллиарда драмов (около 179,17 миллиона долларов).

"Кроме того, СК сообщает о предполагаемом отмывании денежных средств через более чем десять взаимосвязанных компаний. По ходатайству следователя надзирающий прокурор принял решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 36 человек", - говорится в публикации.

Сторонники Карапетяна подвергались преследованиям и до июньских выборов, и после них

Напомним, 21 октября в домах сторонников партии "Сильная Армения" в Степанаване прошли обыски, Антикоррупционный комитет заявил о задержании 14 человек. В партии заявили, что среди задержанных – кандидат в мэры Арсен Геворгян. Оппозиционеры назвали действия силовиков политическим преследованием.

В конце августа было направлено в суд уголовное дело депутата Нацсобрания Нарека Карапетяна и руководителя исполнительного органа партии "Сильная Армения" Алика Алексаняна. Они обвинены в том, что вместе с другими лицами создали преступную организацию. Их целью, по версии следствия, было обеспечить большее количество голосов в пользу "Сильной Армении" и сформированного на ее основе блока, а также создать впечатление о большом числе сторонников этой политической силы. Следком также возбудил уголовное дело в отношении 37 человек, фигурирующих в списке Алика Алексаняна.

В апреле-мае Антикоррупционный комитет заявлял о возбуждении уголовных дел в отношении членов "Сильной Армении", подозреваемых в подкупе избирателей. Заявления сопровождались публикациями записей разговоров, в которых обсуждаются размеры предвыборных взяток и условия поддержки политиков. "Сильная Армения" отвергла обвинения, назвав записи фальсификацией.

Партия "Сильная Армения" была создана в январе 2026 года на основе движения "По-нашему". Ее лидер Самвел Карапетян, стал одним из главных оппонентов Никола Пашиняна. На июньских парламентских выборах одноименный блок объединил также партии "Страна для жизни", "Новая эра" и "Объединенные армяне".

Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении были "Сильная Армения", "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, указали армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".