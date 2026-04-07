Политологи назвали самые пророссийские партии накануне выборов в парламент Армении

Самыми пророссийскими партями на выборах в парламент Армении являются «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, «Армения» Роберта Кочаряна и «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но он не может участвовать в выборах в соответствии с законодательством.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению". Он также заявил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

Очередные выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону - сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

После съезда Республиканской партии Армении, на котором было принято решение не участвовать в выборах, на армянском политическом поле осталось три пророссийских политических силы – «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, блок «Армения» Роберта Кочаряна и партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Опрошенные «Кавказским узлом» политологи полагают, что Кремль сделал ставку на Карапетяна, который, в соответствии с армянским законодательством, не может участвовать в выборах. Ситуацию корреспонденту "Кавказского узла" 6 апреля прокомментировали политолог Эдгар Варданян, политолог, бывший депутат парламента Армении Микаэл Золян, политолог Левон Ширинян и юрист Вардан Погосян.

Республиканская партия Армении приняла решение не участвовать в парламентских выборах. При этом на съезде партии 4 апреля было озвучено предложение к оппозиционным силам подписать меморандум о единстве и отказе от сотрудничества с действующей властью. Лидер партии, бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что решение не участвовать в выборах продиктовано стремлением избежать дополнительного раскола в оппозиции, пишет News.am.

В Кремле сделали ставку на «Сильную Армению» бизнесмена Самвела Карапетяна, полагает политолог Эдгар Варданян.

«Из крупных пророссийских сил у нас три участника. Это, конечно же, «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, блок «Армения» Роберта Кочаряна и «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Нельзя сказать, кто из этих партий является наиболее пророссийской. Можно сказать следующее: в Кремле сделали ставку на «Сильную Армению». И действительно, «Сильная Армения» тратит огромное количество денег. Очень много ресурсов у этой партии. И они лидируют в опросе, то есть у них первое место среди оппозиционных партий, скажем так», - сказал он.

Он просто будет неформальным лидером вот этого блока - и на этом всё

Политолог пояснил, в каком формальном статусе будет Карапетян, если быть кандидатом в депутаты и в премьеры он не может. «У Карапетяна, по сути, не может быть формального статуса. Он просто будет неформальным лидером вот этого блока - и на этом всё. И вся кампания сосредоточена на нём, на самом деле. И совершенно очевидно, что ему нет замены в этом блоке. То есть это сильно персонифицированный блок. И весь абсурд заключается в том, что он даже не имеет права баллотироваться, участвовать в выборах и быть премьер-министром. Ну, они говорят о том, что вот если у нас будет большинство, то мы поменяем Конституцию, и он как бы уже сможет стать премьер-министром. То есть для одного человека будут менять Конституцию. Вот это их точка зрения», - отметил политолог.

По его мнению, отказ Республиканской партии от прямого участия особо не повлияет на позиции политических сил Кочаряна и Карапетяна. «Отказы РПА от участия на выборах, в принципе, мало что меняет. По сути, у них очень низкий рейтинг, в том числе среди оппозиционных партий. Так или иначе они будут поддерживать какую-то партию. Вряд ли они поддержат Роберта Кочаряна или Самвела Карапетяна. Наверняка поддержат Армана Татояна. В общем и в целом я не думаю, что все это как-то отразится на результаты выборов», - подчеркнул он.

О планах участия в выборах ранее заявили политическое движение "По-нашему" и партия "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна, который имеет российское гражданство. Карапетян с 18 января находится под домашним арестом. В середине марта его адвокат заявлял, что мера пресечения мешает подготовке партии Карапетяна к парламентским выборам. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и второго президента Армении Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Что касается вопроса, какая политическая сила более пророссийская - команда Кочаряна или Карапетяна, то Варданян считает их равносильно пророссийскими. «Обе команды равноценно, равносильно пророссийские. Просто, как я уже отметил, Кремль в большей степени сделал ставку на Карапетяна. Учитывая ряд факторов, все-таки по отношению к Кочаряну намного больше отрицательных чувств среди огромной части населения. Все-таки Карапетян, он как бы занимался тем, что помогал многим армянам, он занимался благотворительностью и так далее. Ну и потом не занимал государственные должности. И я думаю, что, учитывая все эти моменты, сегодня в Москве поставили именно на Карапетяна. Хотя вот эта партия вообще ничего из себя не представляет, и этот блок тоже все персонифицировано, и есть вот эти проблемы с участием, то есть он не может участвовать в выборах. И, в общем, получается, вся эта абсурдная картина, когда Путин говорит о каких-то пророссийских силах, говорит о том, что вот там сидит один из наших у вас, позвольте ему поучаствовать, что, естественно, невозможно. Кстати, я не исключаю, что вот если будут и дальше выявляться серьезные нарушения Избирательного кодекса, Уголовного кодекса со стороны партии Карапетяна, то, возможно, также будут определенные санкции по отношению к этой силе вплоть до запрета на деятельность. Этого нельзя исключать», - заключил он.

Микаэл Золян также считает силу Самвела Карапетяна самой пророссийской среди оппозиционных команд.

«В целом пророссийскими силами считаются в Армении Самвел Карапетян, Роберт Кочарян, в какой-то степени Гагик Царукян. Серж Саргсян тоже, в принципе, входил в эту группу, но он решил не участвовать. Трудно сказать, кто из них наиболее пророссийский, но, наверное, Самвел Карапетян. В том плане, что он гражданин России, его активы в основном в России находятся. И в принципе, он скорее человек из российского контекста, и люди вокруг него тоже. Но при этом он уязвим для давления из Кремля, как впрочем и все остальные. По большому счету, большой разницы я не вижу. Я думаю, что все три силы координируются в конечном итоге из одного центра, и этот центр где-то в России», - сказал он.

Самвел Карапетян будет таким Бидзиной Иванишвили. То есть без поста премьера будет де-факто руководителем Армении

По его мнению, статус Карапетяна - лидер политической силы, который не может быть кандидатом в премьеры. «Это очень странная тема с премьерством Карапетяна. Очевидно, что он сейчас не может быть кандидатом. И для того, чтобы он стал кандидатом, нужно поменять Конституцию. Но даже если предположить, что его партия наберет две трети депутатских кресел, все равно должен будет быть назначен премьер на то время, пока они не проведут реформу Конституции. То есть, сразу после выборов должен быть назначен какой-то премьер. Поэтому, действительно, он не может быть премьером, и поэтому есть такая версия, что в конечном итоге они проголосуют за Кочаряна. Ну, или они могут назначить какую-то техническую фигуру. И Самвел Карапетян будет таким Бидзиной Иванишвили. То есть без поста премьера будет де-факто руководителем Армении», - отметил он.

Отказ РПА от участия в выборах означает, что Карапетян и Кочарян получат их голоса. «Я думаю, отказ республиканцев немного повысит шансы Кочаряна и Карапетяна. То есть, какие-то люди, которые собирались за них голосовать, проголосуют за Кочаряна или Карапетяна. Может и за Царукяна. Но я не думаю, что это большое количество людей. Кроме того, я думаю, что этот отказ участвовать, он всё-таки не совсем отказ, потому что они будут участвовать в лице бывшего омбудсмена Армана Татояна. Татоян, хотя и пытается представить себя независимым кандидатом, но известно, что он был кадром Сержа Саргсяна. Поэтому я бы не сказал, что они так полностью отказались от участия. Я бы сказал, что они просто проводят ребрендинг», - объяснил политолог.

Золян считает, что и команда Кочаряна, и команда Карапетяна - пророссийские. «В принципе, как бы оба они пророссийские. Когда Кочарян был президентом, все годы его правления - это постепенное усиление влияния России в Армении. Что касается Карапетяна, то он никогда не был в политике, вообще непонятно, какие у него взгляды. Теоретически можно представить, что он будет пытаться вести какую-то независимую политику, но его активы в основном в России. Я уверен, что на него очень много компромата самого разного рода. То есть представить, что даже если он захочет как-то пытаться проводить независимую политику, я думаю, очень легко будет это предотвратить. Оба политика самые пророссийские из всех», - подчеркнул он.

Для Москвы нет особой разницы, кто из них победит. Главное, чтобы это был пророссийский кандидат, выполняющий все пожелания России

Левон Ширинян полагает, то Кочарян и Карапетян представляют интересы Москвы. «Не стоит их разделять, у них схожие позиции, схожие интересы, которые соответствуют представлениям Кремля. Для Москвы нет особой разницы, кто из них победит. Главное, чтобы это был пророссийский кандидат, выполняющий все пожелания России. Поэтому обсуждать, кто из них более пророссийский, нет смысла», - сказал он.

Статус Карапетяна на этих выборах – кандидат в премьеры, который не может стать премьером. «Вот такой политический казус получается. Его даже в списке партии не может быть, закон не позволяет. Поэтому он будет лицом и кошельком политической силы, но не сможет стать депутатом, потому что закон запрещает», - отметил он.

Что касается влияния Республиканской партии, то оно равняется нуля. «Они поняли, что не смогут набрать достаточное количество голосов и не попадут в парламент, поэтому отказались от участия. А эти 2-3% голосов будут разделены между всеми оппозиционными партиями, участвующими в выборах. Это незначительно с учетом того, что они хотят получить большинство голосов и избрать своего премьера», - указал он.

Вардан Погосян пояснил, почему закон не позволяет Самвелу Карапетяну участвовать в выборах.

«Согласно 48-ой статьи Конституции Армении, депутатом парламента должен последние 4 год иметь только одно гражданство – армянское, должен в течение последних 4 лет постоянно проживать в Армении. А Самвел Карапетян не соответствует этим критериям. То есть закон не позволяет ему участвовать в выборах. Путин и Пашинян именно его и обсуждали. Там все было понятно и очевидно», - сказал он.

Они хотят внести всего одно изменение – позволить представителю армянской диаспоры занимать государственные должности

Юрист полагает, то «Сильная Армения» надеется получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы провести реформу в Конституции. «Они хотят внести всего одно изменение – позволить представителю армянской диаспоры занимать государственные должности. Только так Самвел Карапетян может стать премьером, если его партия получит необходимое для изменений в Конституции мест в парламенте», - указал он.