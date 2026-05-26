Движение поездов между Баку и Тбилиси возобновлено после шестилетнего перерыва

Поезд Баку – Тбилиси - Баку. 26 мая 2026 г. Фото: https://media.az/society/passazhirskij-poezd-baku-tbilisi-baku-otpravilsya-v-rejs

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Тбилиси сегодня прибыл первый за шесть лет пассажирский поезд из Азербайджана, сухопутные границы которого были закрыты в начале пандемии коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", особый карантинный режим, введенный в связи с пандемией коронавируса, действует в Азербайджане с 2020 года. В декабре 2025 года правительство страны продлило его до 1 апреля 2026 года, объяснив, что решение принято "в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных последствий".

До конца особого карантинного режима закрыты сухопутные границы, но запрет не распространяется на грузовые перевозки. Также через сухопутные границы могут выехать иностранцы, прибывшие в Азербайджан воздушным транспортом. При этом Всемирная организация здравоохранения 5 мая 2023 года отменила статус пандемии для COVID-19, а в Азербайджане эпидемия коронавируса еще в октябре 2022 года практически достигла нулевого уровня.

Сегодня утром из Баку в Тбилиси прибыл первый после шестилетнего перерыва пассажирский поезд. Железнодорожные рейсы Баку – Тбилиси - Баку были остановлены в начале пандемии коронавируса, и до сих пор добраться из Грузии в Азербайджан и обратно можно было только авиатранспортом, сообщает "Новости-Грузия".

Заявленная минимальная цена билета вдвое ниже цены авиабилета

Цена билетов на поезд сейчас начинается от 81 маната (127 лари), если покупать их заранее, за две-три недели, пишет издание.

О том, что билеты по этой цене (от 81 маната, эквивалентно примерно 48 долларам) можно приобрести за 15-20 дней до отправления, сообщило сегодня и JAMnews.

При этом минимальная стоимость авиабилета на рейс Баку – Тбилиси сейчас более чем в два раза выше стоимости билета на поезд. Согласно данным сайта "Азербайджанских авиалиний", она составляет 166,39 маната (около 98 долларов).

АЖД похвалилась высоким спросом на билеты в Грузию

Поездка из Баку в Тбилиси по железной дороге занимает около 9 часов 30 минут, из которых около двух часов отводится на пограничные и таможенные процедуры - по одному часу на каждой из двух границ, сообщил начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

"Поезд отправляется из Баку в 23.10 [22.10 мск], а из Тбилиси - в 21.00 [20.00 мск]. Пассажирский спрос на маршруте высок, и в связи с растущим интересом к некоторым рейсам прицеплены дополнительные вагоны. Из 8400 выставленных на продажу билетов более 70% уже продано", - приводит сегодня его слова Report.

По словам Гаджиева, на территории Азербайджана поезда останавливаются на станциях Баладжары, Евлах, Гянджа и Агстафа. "На территории Грузии поезда останавливаются на станциях Гардабани и Тбилисский железнодорожный вокзал", - сказал он.

Карантинный режим из-за COVID-19 продолжает действовать в Азербайджане

В марте правительство Азербайджана продлило срок особого карантинного режима, действовавшего до 1 апреля, еще на три месяца - до 1 июля 2026 года. Целью этого решения кабмин вновь назвал предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возможных последствий, сообщило 16 марта Haqqin.az.

Ранее, в сентябре 2024 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сохранение границ закрытыми вызвано также "внешними рисками" для безопасности страны.

Бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров в 2024 году указал на отсутствие правовых оснований для "бесконечной пролонгации" карантинного режима. "Особый карантинный режим вводится на определенное время, когда эпидемиологическая ситуация носит острый характер. Поэтому ограничения необоснованны, они нарушают конституционные права на свободу передвижения. Власти теперь объясняют закрытость границ интересами безопасности. Но для обеспечения безопасности есть специальные государственные органы", - сказал он "Кавказскому узлу".

Азербайджан сейчас является единственной страной в мире, у которой сухопутные границы не были открыты

Ограничение на пересечение сухопутных границ нарушает право людей на свободу передвижения, гарантированное Конституцией Азербайджана, указал в декабре 2024 года и глава центра "Защитник" Самед Рагимли. "Никакого разумного обоснования этому нет. [...] Азербайджан сейчас является единственной страной в мире, у которой сухопутные границы не были открыты после завершения пандемии. […] Из-за высоких цен на авиабилеты граждане не могут, к примеру, посещать своих родственников в других странах, выезжать на лечение, заниматься приграничной торговлей", - сказал он "Кавказскому узлу".

Автор: "Кавказский узел"

