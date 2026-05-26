Боец из Хасавюрта убит на Украине

Абдулмуслим Гаджиев убит в боевых действиях. С начала воссийской операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1952 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 24 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1951 боец из Дагестана.

В администрации Хасавюрта состоялась церемония передачи ордена Мужества семье убитого в специальной военной операции Абдулмуслима Гаджиева, отчиталась администрация города в Telegram-канале.

Подробности биографии и гибели военного в сообщении администрации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1952 комбатантов из Дагестана.

Ранее о смерти участника СВО из Хасавюрта стало известно 22 мая. Тогда мэрия сообщила, что в боях убит Ибрагим Гамзатов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.