11:58, 25 мая 2026

Число заблокированных сёл в горах Дагестана выросло до 16

Устранение последствий оползня на дороге в Дагестане. 25 мая 2026 г. Фото: https://dagavtodor.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После подъема уровня воды в реках и оползней остались без транспортного сообщения жители еще 14 сёл в Курахском и Чародинском районах.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая без транспортного сообщения в Дагестане остались два села - Урсун и Хпюк в Курахском районе.

18 мая "Дагестанавтодор" сообщил, что в республике не осталось заблокированных населенных пунктов, однако на фоне весенних паводков существует угроза обрушения участка трассы Цуриб - Арчиб в Чародинском районе.

По данным на 10 мск 25 мая, в Дагестане остаются без транспортного сообщения уже 16 населенных пунктов – три в Курахском районе и 13 в Чародинском, сообщает в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

Согласно публикации, два села в Курахском районе остаются заблокированными, поскольку закрыт проезд по дороге «Подъезд от автодороги «Курах – Усуг – Хвередж» к с. Хпюк» в связи с подъемом уровня воды в реке Хпеджчай и размывом водопропускных труб.

Еще одно село осталось без транспортного сообщения после того, как проезд по автодороге «Подъезд от автодороги «Касумкент – Курах» к с. Бахцуг» был закрыт в связи с подъемом уровня воды в реке Курах.

В Чародинском районе на дороге «Цуриб – Арчиб» движение автотранспорта "временно закрыто в связи с обвалом верхового откоса", говорится в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Цуриб (административном центре Чародинского района) умеренный дождь. Умеренные осадки ожидаются также ближайшей ночью и 26 мая. Прогнозируемая скорость ветра сегодня и завтра не превышает одного метра в секунду.

Запланирована реконструкция горной дороги в обход опасного участка

Напомним, 26 апреля движение по участку автодороги Цуриб - Арчиб также было закрыто, это произошло после камнепада. Был заблокирован проезд к 16 селам Чародинского района, а расчистка дороги осложнялась повторными обвалами. Позднее на участке автодороги Цуриб - Арчиб было обеспечено движение по временной схеме.

"Дагестанавтодор" сообщал 17 мая, что на автодороге Цуриб – Арчиб с октября 2025 года "идут активные оползневые процессы прилегающего к дороге верхового склона", и до марта 2026 года подрядчик обеспечивал проезд там, периодически расчищая дорогу от оползневых масс. Однако в марте интенсивные осадки усугубили ситуацию, и расчистка оползневых масс прекращена в связи с угрозой полного обрушения склона и расположенной над ним автодороги к селу Хурух. Запланирована реконструкция этого участка и вынос трассы на противоположный склон в обход села Магар и оползневого участка.

В конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

