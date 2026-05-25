Новые подтопления улиц создали проблемы жителям Махачкалы

Улицы Махачкалы сегодня вновь затоплены после дождя, на дорогах образовались автомобильные заторы. Горожане пожаловались, что длительное стояние в пробках и поиск объезда нарушили их планы.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана, пострадавшие от наводнения в марте-апреле, жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане Паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

В Махачкале всю ночь шел дождь, сегодня утром осадки продолжаются, передал корреспондент «Кавказского узла».

Из-за подтоплений на улицах города наблюдаются автомобильные заторы, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

«Огромные пробки с восьми утра наблюдались на улице Булача, стояли около часа. В результате опоздал на работу», - рассказал, в частности, житель города, представившийся Расулом.

"Затоплена улица Каммаева, автомобили еле продвигаются", - сообщил махачкалинец Мурад.

Пришлось ехать в объезд, но там скопилось много машин

«Утром надо было отвезти сестру в аэропорт. Самая короткая дорога через Редукторный поселок оказалась перекрыта сотрудниками ГАИ. Пришлось ехать в объезд, но там скопилось много машин, простояли в пробке, чуть не опоздали», - поделился Арсен.

Госавтоинспекция Дагестана в своем телеграм-канале сообщила сегодня, что в связи с обильными осадками ограничено движение машин в Махачкале. «Временно ограничено движение транспорта по проспекту Петра Первого на участке от кольца «МегаФон» до улицы Лаптиева. Кроме того, частично закрыто движение по улице Булача в районе пиццерии «ХА»", - говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале умеренный дождь, который усилится ближайшей ночью. Однако уже 26 мая осадков не ожидается. Прогнозируемая скорость ветра сегодня и завтра не превышает семь метров в секунду.

Подтопления улиц неоднократно создавали проблемы жителям Махачкалы

Напомним, в сентябре 2025 года обильные дожди также привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Администрация Махачкалы 30 сентября 2025 года похвалилась тем, что заместители мэра лично приняли участие в очистке ливневой канализации во время очередного подтопления улиц. Руководителям города следует обеспечить исправность ливневок, а не демонстрировать на видео свое рвение, указали тогда пользователи Telegram.

Власти Дагестана в 2025 году пообещали материальную помощь жителям Махачкалы, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам.

Махачкалинцы и ранее жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.

Ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, указал в июле 2023 года активист движения "Город наш" Саид Ниналалов. Главная причина постоянных подтоплений, по его словам – отсутствие в Махачкале актуальной схемы расположения сетей ливнеотведения.