Юристы сочли обоснованными претензии махачкалинцев к городским властям

Жители Махачакалы имеют право требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, хотя зафиксировать порчу продуктов в неработающем холодильнике сложнее, чем порчу автомобиля водой.

Как писал "Кавказский узел", обильные дожди привели к подтоплениям улиц и подстанций, в результате часть жителей Махачкалы и других городов Дагестана осталась без света. В частности, оказалась затопленной подстанция "Приморская", которая подает электричество в том числе в Редукторный поселок Махачкалы, микрорайоны "Пальмира" и "Джигит". Пользователи соцсетей 20 сентября пожаловались, что электричества нет вторые сутки, а власти объяснили возникающие проблемы хаотичной застройкой. Вечером 21 сентября управление МЧС по Дагестану отчиталось, что подача электроэнергии почти всем жителям Махачкалы восстановлена, однако сегодня жители Редукторного пожаловались, что света в их домах по-прежнему нет.

Из-за отсутствия света в холодильниках махачкалинцев испортились продукты, в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Отсутствие электричества сопровождается перебоями с подачей воды, рассказали горожане.

Жительница Махачкалы Аминат сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в ее доме подача электричества возобновилась вечером в воскресенье. "Света не было два с половиной дня, дали его 21 сентября вечером. За это время не могли связаться с родными, так как не было возможности зарядить телефоны, и вообще отсутствовала мобильная связь", - рассказала она. Ранее женщина сообщала, что в аварийных службах не брали трубку, не было возможности постирать вещи и подготовить детей к занятиям в школе.

Мурад, в чьем доме на Мекегинской улице три дня не было света и воды, уточнил, что ночью подача электричества была восстановлена, но около полудня сегодня, 22 сентября, свет вновь пропал. "В чате жителей сообщили, что на подстанции "Приморская" произошел какой-то хлопок и отключены десятки улиц", - заявил Мурад корреспонденту "Кавказского узла".

"Ночью дали свет, хоть успели по дому что-то сделать, вещи детям погладить, еду приготовить", - сообщила жительница улицы Петра Первого Сабина.

"21 сентября вечером был настоящий кошмар. Не было света, мобильного интернета и связи, не могли узнать, что происходит и когда все починят. Люди выходили на улицы, в немногих местах – магазинах, АЗС, где был свет, – заряжали телефоны. Спасибо, никто не отказал, их работники даже провели удлинители, чтобы люди могли спокойно зарядить мобильные устройства", – рассказал Магомед-Расул.

"Со светом просто беда в Махачкале. Некоторым свет дали сегодня утром, после трех дней без света. То, что продукты протухли в холодильниках, так это никого не интересует, кроме самих жильцов домов и квартир. (...) Дождь идет: подстанция затоплена, нет света. Солнце светит, подстанция горит", - написал сегодня вечером глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Жители Махачкалы могут получить компенсацию за причиненный затоплением ущерб, в том числе испорченные автомобили, рассказал руководитель "Монитора ЖКХ" Зияудин Увайсов в своем Telegram-канале. По его словам, в первую очередь, нужно зафиксировать ущерб.

"Для этого надо позвонить по номеру 112, а еще лучше вызвать участкового для того, чтобы он составил акт, что вам в результате этого потопа причинен ущерб. После этого обратиться в администрацию города с требованием о возмещении ущерба и в прокуратуру с жалобами на бездействие администрации. Люди могут обратиться к нам, мы поможем составить все необходимые документы", - рассказал Увайсов, приведя в публикации общий шаблон жалоб.

"A если из-за отключения электроэнергии на несколько суток испортились все продукты в холодильнике, можно ли что-то сделать? В этом случае подаются жалобы?" - спросил в комментариях один из подписчиков канала. Увайсов ответил, что это возможно, однако есть "сложность зафиксировать испорченное".

Претензии жителей к властям обоснованны, так как чиновники обязаны не допускать подобных подтоплений, этот вопрос в компетенции городских властей, заявил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Али Алиев. Ранее он уточнил, что в случае постоянных отключений света люди имеют право на перерасчет платы и даже компенсацию материального и морального вреда, однако добиться компенсации убытков, понесенных по вине поставщика электроэнергии из-за отключений, очень сложно.

Поставщик освобождается от ответственности, если отключение произошло из-за стихийных бедствий, аварии по вине третьих лиц, действий потребителя, связанных с неисправностью внутренней сети, или не подключении защитного оборудования.

"Суд может признать поломку оборудования, к примеру, холодильника, виной поставщика, если будет соблюдено несколько условий: нарушение нормативов качества электроэнергии, подтвержденное актом о колебаниях напряжения, причинно-следственная связь между перебоем и поломкой – тут нужно заключение экспертизы, а также отсутствие вины предпринимателя. Например, если в договоре не предусмотрена установка стабилизаторов, а их отсутствие привело к поломке, суд может отказать в иске", – рассказал юрист.

Он добавил, что для составления иска в суд требуется акт о нарушении поставки электроэнергии, документ о стоимости ремонта оборудования, справка о потерях товара по причине перебоев со светом.

