Длительное отсутствие электричества создало проблемы жителям Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В квартирах махачкалинцев третьи сутки обесточены холодильники и электроплиты, из-за чего испортились продукты и возникли трудности с приготовлением еды. Отсутствие электричества сопровождается перебоями с подачей воды, рассказали горожане.

Как писал "Кавказский узел", обильные дожди привели к подтоплениям улиц и подстанций, в результате часть жителей Махачкалы и других городов Дагестана осталась без света. В частности, оказалась затопленной подстанция "Приморская", которая подает электричество в том числе в Редукторный поселок Махачкалы, микрорайоны "Пальмира" и "Джигит". Пользователи соцсетей пожаловались, что электричества нет вторые сутки, а власти объяснили возникающие проблемы хаотичной застройкой.

К вечеру 20 сентября «Дагэнерго» восстановило электроснабжение Буйнакска, Каспийска, Избербаша, а также 12 районов Дагестана, отчиталось Минэнерго. Сегодня в некоторых домах в Махачкале электричество отсутствует уже третьи сутки, пожаловались пользователи Telegram и призвали ускорить ликвидацию последствий подтоплений.

Мы будто брошены на произвол судьбы

Жители Редукторного поселка и прилегающих микрорайонов Махачкалы сегодня сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что в их домах нет электричества уже несколько дней. "На улице Мекегинской три дня нет света и воды, мы будто брошены на произвол судьбы", - сказал, в частности, махачкалинец Мурад.

"Все продукты дома испортились, нет света второй день, перебои с водой. В аварийных службах не берут трубку. Нет возможности постирать вещи, подготовить детей в школу", - пожаловалась жительница микрорайона М-2 Аминат.

Подвоза воды нет. Что за каменный век в центре города

"Наш многоквартирный дом не газифицирован, только электрическая плита. Света и воды нет два дня. Пришлось купить маленькую газовую конфорку с баллоном, чтобы готовить еду пожилым родителям. Подвоза воды нет. Что за каменный век в центре города", - рассказал Муса.

В июле жители Махачкалы пожаловались "Кавказскому узлу" на регулярные отключения электричества. По их словам, света порой не бывает от нескольких часов до нескольких суток. Сотрудник "Дагэнерго" рассказал, что иногда в городе остаются без света одновременно десятки тысяч человек. "Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую. Ветхие сети не выдерживают нагрузок", - пояснил он. Глава Дагестана Сергей Меликов в июле признал, что система энергоснабжения в республике "работает на пределе", и "наши сети к таким нагрузкам не готовы".

Пожалуй, уже хватит ссылаться на «многолетние проблемы»

Вопросами к городским властям, допустившим масштабные подтопления, задался член движения «Город наш» Арсен Магомедов. "Самый важный вопрос - какая конкретно работа была проведена накануне? Что касается затопления подстанций - этой проблеме уже сколько лет? Почему не организована хотя бы простая подсыпка территории? Или не поднята инфраструктура на бетонные блоки? И, пожалуй, уже хватит ссылаться на «многолетние проблемы», создаётся устойчивое ощущение, что во власти – временщики", - написал он минувшей ночью в своем телеграм-канале.

Напомним, 19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Мэрия отчиталась о ходе прочистки ливневой канализации, после чего пользователи Telegram заявили, что властям следует устранить причины регулярных наводнений, а не только их последствия.

17 сентября несколько улиц в Махачкале, в том числе в центре города, также затопило после ливня. Пользователи соцсетей указали на нерешенную проблему с ливневками.

Махачкалинцы и ранее неоднократно жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплении улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.

Ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, указал в июле 2023 года активист движения "Город наш" Саид Ниналалов. Главная причина постоянных подтоплений, по его словам – отсутствие в Махачкале актуальной схемы расположения сетей ливнеотведения.