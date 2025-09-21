×

12:44, 21 сентября 2025

Махачкалинцы потребовали ускорить подачу света в дома

Затопленная территория подстанции "Приморская" в Махачкале. 20 сентября 2025 года. Фото: ЕКЦ "Дагэнерго" https://t.me/EKC_DAGENERGO/631

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В некоторых домах электричество отсутствует уже третьи сутки, пожаловались жители Махачкалы и призвали чиновников ускорить ликвидацию последствий масштабных подтоплений. 

Как писал "Кавказский узел", обильные дожди привели к подтоплениям улиц и подстанций, в результате часть жителей Махачкалы и других городов Дагестана осталась без света. В частности, оказалась затопленной подстанция "Приморская", которая подает электричество в том числе в Редукторный поселок Махачкалы, микрорайоны "Пальмира" и "Джигит". Пользователи соцсетей пожаловались, что электричества нет вторые сутки, а власти объяснили возникающие проблемы хаотичной застройкой.

19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Мэрия отчиталась о ходе прочистки ливневой канализации, после чего пользователи Telegram заявили, что властям следует устранить причины регулярных наводнений, а не только их последствия.

К вечеру 20 сентября энергетики «Дагэнерго» восстановили электроснабжение более 75% пострадавших от непогоды потребителей, отчиталось около полуночи в своем телеграм-канале Минэнерго Дагестана.

"Ремонтные работы завершены в районах республики: Кизлярский, Каякентский, Буйнакский, Карабудахкентский, Сергокалинский, Дахадаевский, Кумторкалинский, Ахтынский, Магарамкентский, Ботлихский, Левашинский, Лакский, а также в городах Буйнакск, Каспийск и Избербаш", - говорится в публикации.

В остальных локациях 150 энергетиков совместно с сотрудниками МЧС "в круглосуточном режиме" устраняют "последствия технологических нарушений". "Задействовано 50 бригад и 50 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Под этой публикацией, по состоянию на 12.40 мск, размещено девять комментариев. Авторы некоторых из них пожаловались на нерешенную проблему с энергоснабжением.

"Двое суток нету света, сказали, что не могли подключить линию, каждый раз такое происходит", - написал пользователь с ником "Не было", отметив, что живет в махачкалинском микрорайоне Научный городок.

В том, что люди без электричества, не погода виновата

"Район ГРС двое суток нет света", - сообщил N K. "Так пишут, как будто у нас тайфун прошёл и электрики под ним работали. Просто осенний дождь с ветром, нормальное погодное явление, а ведь осень только начинается, боюсь даже, что будет дальше. […] И то пишут, как будто они герои, хотя это их работа, и в том, что люди без электричества, не погода виновата, а виноваты все, кто там работает", - высказала мнение Asya Davudova.

Схожие комментарии оставили пользователи Telegram под публикацией, размещенной вечером 20 сентября в телеграм-канале мэра Махачкалы. В этой публикации Джамбулат Салавов сообщил, что "отдал распоряжение коммунальным службам привлечь дополнительную технику" для устранения засоров в ливневой канализации, и что "городские службы работают в круглосуточном режиме".

"Редукторный [поселок] вторые сутки без света! Холодильники текут уже! Подстанция в воде, если быстро высушить нельзя, перекиньте наш район временно на другую подстанцию. Почему всегда жители страдают в этом городе?" – возмутился пользователь с ником, состоящим из эмодзи.

Три дня без электричества и воды в домах людей - это не чрезвычайная ситуация, требующая незамедлительных действий?

"Дайте свет на Редукторном, почему никто не качает эту воду с подстанции Приморская? Будете ещё неделю ждать, пока солнце её подсушит? По-вашему, три дня без электричества и воды в домах людей - это не чрезвычайная ситуация, требующая незамедлительных действий? Где эти действия?" – высказалась Раисат Гамидова.

"Разберитесь, пожалуйста, [улица] Сиражудинова вторые сутки без света. Операторы грубо отвечают, когда звоним. Пока не поменяется бестолковое начальство коммунальных служб, это безобразие будет длиться до бесконечности. Дайте, пожалуйста, на Сиражудинова свет", - написал другой пользователь.

"В этом году восстановят подачу электроэнергии в мкр Анжи? Скоро пойдут третьи сутки. К вам как к мэру претензии нет. Но мы хотим получить ответ хотя бы от вас, так как невозможно дозвониться в соответствующие службы и получить информацию", - написала Суат Заидбековна.

"Шамиля 57, вторые сутки без света, сделайте что-нибудь!" – призвал еще один пользователь. "Нигматулы Магомедова 1, тупик дом 3. Пошли третьи сутки без света. Если не хотите разбираться с аварией, дайте хотя бы рабочий номер ответственных лиц. Звонила по всем найденным в сети - либо не берут трубку, либо неверно набран номер", - написала eva.

"Проспект Казбекова 69, Семендер, вторые сутки нет электричества. Не можем дозвониться ни до одной из ответственных служб", - пожаловался S.

У нас холодильники текут, продукты портятся! Кто будет нам это возмещать?

"Дайте людям свет! Два дня без света и неизвестно когда будет! Вы понимаете, что у нас холодильники текут, продукты портятся?! Кто будет нам это возмещать?! Ничего сделать дома невозможно, просто тупо сидим и ждём!" - возмутилась Djamilia Djamilia.

"Когда дадут свет, более суток сидим без света, за это время отключили газ, после и воду, но сейчас есть газ и вода, а света нет, морозильники размораживаются, продукты портятся, горячая линия не дает никакой информации", - написал пользователь с ником Мир, живущий на улице Железнодорожной.

"Возьмите под контроль подачу воды и электроэнергии людям! Сегодня выходной день, и у женщин стоит вся работа! Завтра начинается рабочая неделя! Чем стирать и готовить сегодня? Дайте воду в Пятом посёлке, ул. Зои Космодемьянской!" – призвала мэра Марьям С.

В июле жители Махачкалы пожаловались "Кавказскому узлу" на регулярные отключения электричества. По их словам, света порой не бывает от нескольких часов до нескольких суток. Сотрудник "Дагэнерго" рассказал, что иногда в городе остаются без света одновременно десятки тысяч человек. "Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую. Ветхие сети не выдерживают нагрузок", - пояснил он. Глава Дагестана Сергей Меликов в июле признал, что система энергоснабжения в республике "работает на пределе", и "наши сети к таким нагрузкам не готовы".

Напомним, 17 сентября несколько улиц в Махачкале, в том числе в центре города, также затопило после ливня. Пользователи соцсетей указали на нерешенную проблему с ливневками.

Махачкалинцы и ранее неоднократно жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплении улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.

Ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, указал в июле 2023 года активист движения "Город наш" Саид Ниналалов. Главная причина постоянных подтоплений, по его словам – отсутствие в Махачкале актуальной схемы расположения сетей ливнеотведения.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

