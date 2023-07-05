Жители Махачкалы раскритиковали власти из-за регулярных подтоплений

05 июля 2023, 01:35

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Существующие ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, отметил активист движения "Город наш" Саид Ниналалов. После дождей многие улицы города затапливаются так, что вода заливается в частные дома и квартиры на первых этажах, рассказали жители Махачкалы.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 1 июля в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой о содействии в решении проблемы с неработающими ливневками. Они пожаловались, что несмотря на то, что эта проблема актуальна уже длительное время, чиновники не решают ее. Сергей Меликов в ответ на жалобу поручил мэрии Махачкалы изучить эту проблему. По его словам, подтопления связаны с проблемой с инфраструктурой.

Комментируя ситуацию с подтоплениями Махачкалы, активист движения "Город наш", член Союза писателей России Саид Ниналалов рассказал 4 июля корреспонденту «Кавказского узла», что, как показывает опыт многих стран и городов с налаженной инженерной инфраструктурой, когда объем осадков превышает все возможные пределы, никакая ливневка не справляется. Однако в Махачкале ситуация иная.

«На протяжении нескольких лет специалисты устанавливали, с чем связано подтопление улиц Бейбулатова и Азизова, а также части проспекта Петра I. В промежутке между проспектом Петра I и медицинским центром "Белый медведь" была обнаружена засыпанная шахта ливневой канализации. Две из трех труб были полностью забиты мусором. Шахту расчистили, вода при обильных осадках стала уходить гораздо быстрее, но все равно подтопления, хоть и значительно меньшие, возникали», - рассказал Ниналалов.

Главная причина постоянных подтоплений, по его словам – отсутствие в Махачкале актуальной схемы расположения сетей ливнеотведения. «Согласно разработанному специалистами проекту, на точке вывода рядом с железнодорожными путями вдоль улицы Примакова планируется установить решётки для перехвата крупного мусора, произвести замену труб ливневой канализации, что позволит решить вопрос с подтоплением на данной локации. Сейчас это проект в работе, были некоторые задержки, связанные с уточнением его параметров», - сообщил Ниналалов.

Активист отметил, что существующая инженерная инфраструктура города не справляется с затоплением и требует поэтапной реконструкции. Поэтому пока не будет решена эта проблема, сложно прогнозировать, будет ли она снята полностью или нет в разных районах Махачкалы. К примеру, нет ливневых сетей на такой большой магистрали, как проспект Шамиля. Ее строительство и подключение к существующим сетям предусмотрено проектом реконструкции проспекта, сроки реализации которого пока не названы. «Остро нуждается в ливневке поселок Новый Кяхулай. Я проезжал там в разгар дождя. Из канализационных люков били фонтаны, залиты улицы, глубина кое-где достигала до 20 см, машины еле передвигались по улицам и глохли, люди снимали обувь и закатывали брюки. Вода подтопляла жилые дома, люди выходили на улицы, искали помощи», - рассказал Ниналалов.

Как считает Саид Ниналалов, один из немногих хороших следов, которые оставил после себя бывший мэр Салман Дадаев – это проект ливневой канализации в Редукторном поселке, где располагается улица Бейбулатова, который при нем начал реализовываться. «Но в ноябре 2022 года он «ушел» с работы, и работа по прокладке труб, выложенных вдоль улиц в Редукторном поселке, застопорилась. Но застопорилась не потому, что следующие главы города Ризван Газимагомедов или Юсуп Умавов не хотят строить ливневку, а потому, что финансирование на нее в этом году еще не поступило. Насколько я знаю, этот вопрос мэрией перед теми, кто обеспечивает финансирование, ставился неоднократно. Остается только ждать, как деньги поступят, тогда работы возможно будут продолжены», - говорит Ниналалов.

Комментируя итоги проекта по реконструкции улицы Коркмасова в Махачкале, активист отметил, что у многих горожан были возмущения, как можно было делать пешеходно-ориентированной улицу там, где постоянный поток автомобильного транспорта, где находится главный рынок Махачкалы, здание Дагестанского государственного университета, расположены две школы. «Сегодня мы видим последствия этого – машины на суженной дороге и тротуарах, брошенные как попало. Эвакуаторы сюда не ездят, они предпочитают стоять на улице Гамзатова у ресторанов, где «улова», наверное, больше», - полагает Ниналалов.

Он добавил, что проблемы с ливневкой имеются и на Коркмасова. Однако ошибка не в проектировании, а в том, что нужна ливневая канализация для всего центра города. «В 2019 году лично мне экс-глава Дагестана Владимир Васильев говорил, что под площадью Ленина будет проложен коллектор, но реально проложили его или нет, не знаю», - сказал Ниналалов.

Магомедрасул, живущий на улице Бейбулатова, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что проблема затопления наблюдается при любом дожде уже много лет. «Дом все время заливает, портятся продукты, вещи. Как-то заранее подготовиться к этому невозможно, не поймешь, откуда и какой силы будет потоп. Самое главное, что в этом месте проезжают тысячи людей из Махачкалы в Каспийск и обратно. Движение парализуется, мы не можем, в случае необходимости, выйти в магазин или аптеку», - говорит мужчина.

Живущая на улице Петра I Маликат рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что после дождей двор их многоквартирного дома постоянно затапливает, пройти и проехать становится невозможно. «Я живу на 5 этаже, а у соседей с первого этажа затапливает подъезд, вода проходит в квартиру. Не раз жаловались, чтобы предприняли меры, но безрезультатно», - рассказала Маликат.

Житель расположенного возле Махачкалы поселка Новый Кяхулай Заур рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что многие частные дома на его улице после обильных дождей постоянно затапливаются. «Даже забор не помогает, вода проходит через ворота, затапливает подвалы, прихожую. Испортились продукты, вещи. У нас нет никакой ливневки. Пока эту проблему не решить, так и будет», - посетовал мужчина.

Житель микрорайона «Первая Махачкала» Арсен рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что во время последних ливней в их частном доме затопило двор и первый этаж. «Я не смог на машине после работы подъехать к дому, она заглохла, оставил за 100 метров. Еле по колено в воде дошел домой», - рассказал мужчина.

Напомним, 28 июня в Дагестан рабочую поездку совершил президент России Владимир Путин. Во время встречи с ним Сергей Меликов назвал развитие инфраструктуры главной проблемой республики.

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