Власти назвали имя убитого в СВО бойца из Майского района
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Владимир Назаров убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 490 бойцов из Кабардино-Балкарии.
Как информировал "Кавказский узел", 23 октября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 489 бойцов из Кабардино-Балкарии.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
В зоне военной операции на Украине убит Владимир Назаров из Майского района. Государственная награда, которой он удостоен посмертно, передана его родственникам, сообщила администрация Майского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 490 бойцов из Кабардино-Балкарии.
Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.