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11:05, 4 августа 2026

Меняйло Сергей Иванович

Сергей Меняйло. Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский политический и военный деятель. Глава республики Северная Осетия – Алания с 19 сентября 2021 года (врио главы с 9 апреля 2021 года). Ранее – полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, губернатор Севастополя. Член Совета безопасности Российской Федерации с 12 августа 2016 года. Заместитель командующего Черноморским флотом России с 30 мая 2009 по 22 декабря 2011. Вице-адмирал запаса.

Ответ Собчак

В августе 2026 года Сергей Меняйло привлек внимание медиа в связи с ситуацией вокруг Telegram-канала «Кавказская община», занимавшегося травлей и угрозами в адрес местных жительниц из-за их внешнего вида и ведения соцсетей. МВД Северной Осетии заявило, что устанавливают личности администраторов канала после обращения одной из пострадавших. Канал "Кавказская община" также публиковал угрозы в адрес Меняйло.

Ксения Собчак записала видеообращение к главе Северной Осетии, в котором потребовала отреагировать на призывы участников "Кавказской общины" к насилию над женщинами 1. Меняйло заверил Собчак, что лично контролирует действия правоохранительных органов по защите прав жительницы Беслана, подвергшейся нападкам со стороны сообщества "Кавказская община" 2

Под санкциями

Сергей Меняйло находится под персональными международными санкциями с 2014 года. Списки международных санкций прямо обосновываются западными правозащитниками тем, что он содействует ведению боевых действий и курирует добровольческие батальоны. Его имя внесено в санкционные списки США, Евросоюза, Швейцарии, Японии, НовойЗеландии, Украины 3

Участие в СВО

С 2022 года активно координирует поддержку участников специальной военной операции. Меняйло лично неоднократно посещал зону боевых действий, курировал создание и снабжение добровольческих батальонов из Северной Осетии («Алания» и «Шторм-Осетия») 4.

 В июле 2024 года по инициативе Меняйло на базе отряда «Шторм.Осетия» началось развертывание полноценного полка 5.

Беслан

Под кураторством Меняйло в сентябре 2024 года были завершены работы по консервации здания разрушенной школы № 1. К 20-й годовщине теракта был официально открыт Международный культурно-патриотический центр «Беслан. Школа № 1». 6.

Международные и российские правозащитные выступали с критикой в адрес Меняйло за то, что расследование Бесланского теракта юридически затянуто, а виновные среди должностных лиц не понесли полной ответственности. 7.

Глава Северной Осетии – Алании

30 августа 2021 года президент России Владимир Путин предложил парламенту Северной Осетии выбрать главу республики из трех кандидатов, которыми стали врио руководителя региона Сергей Меняйло, депутат Медея Элдзарова и председатель одного из комитетов заксобрания Валерий Баликоев. На прошедшем 19 сентября заседании парламента РСО – Алания Меняйло был избран на должность главы Северной Осетии единогласным решением 57 депутатов на пятилетний срок полномочий.

9 апреля 2021 года Сергей Меняйло назначен врио Главы республики Северная Осетия – Алания указом президента России.

Политическая карьера

В 1990-93 годах – депутат Мурманского областного Совета народных депутатов 21-го созыва.

В апреле 2010 года Меняйло в составе группы из трех кандидатов выдвигался партией "Единая Россия" на должность главы Республики Северная Осетия – Алания.

Врио, а затем губернатор Севастополя в 2014–2016 годах 8.

20 июня 2014 года был включен в санкционный список США с формулировкой «из-за действий, которые привели к угрозе миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины» 9.

Сергей Меняйло на встрече с Владимиром Путиным 13 августа 2014 года. Фото: пресс-служба Президента РоссииС 28 июля 2016 года по 9 апреля 2021 - Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе 10.

15 октября 2020 года против Сергея Меняйло введены санкции Европейского союза в связи с отравлением политика Алексея Навального. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и на финансовые операции, а также замораживание активов.

Член Совета безопасности России с 12 августа 2016 года 11.

Военная карьера

С 1984 года Сергей Меняйло – помощник командира, а с 1986 года – командир базового тральщика БТ-22. В 1990 году получил назначение командиром морского тральщика "Контр-адмирал Власов". В 1995 году, после окончания военно-морской академии имени Кузнецова, Сергей Меняйло был назначен начальником штаба – заместителем командира соединения кораблей Каспийской флотилии. С 1998 года Меняйло – командир бригады кораблей охраны водного района 12.

В 2002 году Сергей Меняйло зачислен слушателем Военной Академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 22 июня 2004 года, после окончания академии, Меняйло в чине капитана I ранга назначен начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, а в 2005 году – командиром этой базы 13.

Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2007 года № 717 и приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 июня 2007 года № 212 Сергею Меняйло присвоено очередное воинское звание "вице-адмирал".

В августе 2008 года Меняйло принимал участие в военно-морской десантной операции в ходе российско-грузинского вооруженного конфликта. Для доставки российского воинского контингента в район противостояния Меняйло возглавил отряд кораблей Черноморского флота в Абхазии.

30 мая 2009 года указом президента Российской Федерации №722 Сергей Меняйло был назначен заместителем командующего Черноморским флотом Российской Федерации.

За время службы в ВМФ Сергей Меняйло награжден: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (18 августа 2008 года) - за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, орденом "За военные заслуги", медаль "За боевые заслуги", двумя медалями "За отличие в военной службе" 1 и 2 степеней, "За безупречную службу" 3 степени, "За укрепление боевого содружества", "70 лет Вооруженных Сил СССР", "300 лет Российскому флоту", именным оружием 14.

Биография

Родился 22 августа 1960 года в городе Алагир Северо-Осетинской АССР в русско-осетинской семье (отец – русский, военный моряк, мать – осетинка, учительница начальных классов).

В 1983 году окончил Каспийское Высшее Военно-Морское Краснознаменное училище имени С. М. Кирова по специальности «инженер-штурман». После выпуска был назначен командиром штурманской боевой части на базовый тральщик Кольской флотилии Северного флота.

Владеет осетинским языком.

Женат, двое сыновей 15.

Примечания

  1. https://t.me/bloodysx/57943
  2. https://t.me/bloodysx/58122
  3. https://www.opensanctions.org/entities/Q4290693/
  4. Сергей Меняйло вручил награды бойцам добровольческого отряда «Алания» // alania.gov.ru, 11.06.2026.
  5. Полк им. Иссы Плиева сформирует на базе батальона «Шторм»// region15.ru, 08.07.2024.
  6. Сергей Меняйло встретился с представительницами комитета «Матери Беслана» // iryston.tv, 07.12.2024.
  7. Пережившие Беслан // Коммерсант Власть, 02.09.2013.
  8. Губернатором Севастополя избран Сергей Меняйло // ТАСС, 9 октября 2014 года
  9. США включили Болотова и Пушилина в санкционный список // Lenta.ru, 20 июня 2014 года
  10. Меняйло сняли с поста губернатора Севастополя и отправили в Сибирь // Lenta.ru, 28 июля 23016 года
  11. Путин включил в число членов Совбеза РФ Меняйло, Нургалиева и Цуканова // РИА Новости, 12 августа 2016 года
  12. Меняйло, Сергей Иванович // ТАСС - https://tass.ru/encyclopedia/person/menyaylo-sergey-ivanovich
  13. Чем известен Сергей Меняйло // Коммерсант, 9 апреля 2021 года
  14. Меняйло, Сергей Иванович // ТАСС - https://tass.ru/encyclopedia/person/menyaylo-sergey-ivanovich
  15. Там же

Автор: Кавказский Узел

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