Меняйло Сергей Иванович
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Российский политический и военный деятель. Глава республики Северная Осетия – Алания с 19 сентября 2021 года (врио главы с 9 апреля 2021 года). Ранее – полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, губернатор Севастополя. Член Совета безопасности Российской Федерации с 12 августа 2016 года. Заместитель командующего Черноморским флотом России с 30 мая 2009 по 22 декабря 2011. Вице-адмирал запаса.
Ответ Собчак
В августе 2026 года Сергей Меняйло привлек внимание медиа в связи с ситуацией вокруг Telegram-канала «Кавказская община», занимавшегося травлей и угрозами в адрес местных жительниц из-за их внешнего вида и ведения соцсетей. МВД Северной Осетии заявило, что устанавливают личности администраторов канала после обращения одной из пострадавших. Канал "Кавказская община" также публиковал угрозы в адрес Меняйло.
Ксения Собчак записала видеообращение к главе Северной Осетии, в котором потребовала отреагировать на призывы участников "Кавказской общины" к насилию над женщинами 1. Меняйло заверил Собчак, что лично контролирует действия правоохранительных органов по защите прав жительницы Беслана, подвергшейся нападкам со стороны сообщества "Кавказская община" 2.
Под санкциями
Сергей Меняйло находится под персональными международными санкциями с 2014 года. Списки международных санкций прямо обосновываются западными правозащитниками тем, что он содействует ведению боевых действий и курирует добровольческие батальоны. Его имя внесено в санкционные списки США, Евросоюза, Швейцарии, Японии, НовойЗеландии, Украины 3
Участие в СВО
С 2022 года активно координирует поддержку участников специальной военной операции. Меняйло лично неоднократно посещал зону боевых действий, курировал создание и снабжение добровольческих батальонов из Северной Осетии («Алания» и «Шторм-Осетия») 4.
В июле 2024 года по инициативе Меняйло на базе отряда «Шторм.Осетия» началось развертывание полноценного полка 5.
Беслан
Под кураторством Меняйло в сентябре 2024 года были завершены работы по консервации здания разрушенной школы № 1. К 20-й годовщине теракта был официально открыт Международный культурно-патриотический центр «Беслан. Школа № 1». 6.
Международные и российские правозащитные выступали с критикой в адрес Меняйло за то, что расследование Бесланского теракта юридически затянуто, а виновные среди должностных лиц не понесли полной ответственности. 7.
Глава Северной Осетии – Алании
30 августа 2021 года президент России Владимир Путин предложил парламенту Северной Осетии выбрать главу республики из трех кандидатов, которыми стали врио руководителя региона Сергей Меняйло, депутат Медея Элдзарова и председатель одного из комитетов заксобрания Валерий Баликоев. На прошедшем 19 сентября заседании парламента РСО – Алания Меняйло был избран на должность главы Северной Осетии единогласным решением 57 депутатов на пятилетний срок полномочий.
9 апреля 2021 года Сергей Меняйло назначен врио Главы республики Северная Осетия – Алания указом президента России.
Политическая карьера
В 1990-93 годах – депутат Мурманского областного Совета народных депутатов 21-го созыва.
В апреле 2010 года Меняйло в составе группы из трех кандидатов выдвигался партией "Единая Россия" на должность главы Республики Северная Осетия – Алания.
Врио, а затем губернатор Севастополя в 2014–2016 годах 8.
20 июня 2014 года был включен в санкционный список США с формулировкой «из-за действий, которые привели к угрозе миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины» 9.
С 28 июля 2016 года по 9 апреля 2021 - Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе 10.
15 октября 2020 года против Сергея Меняйло введены санкции Европейского союза в связи с отравлением политика Алексея Навального. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и на финансовые операции, а также замораживание активов.
Член Совета безопасности России с 12 августа 2016 года 11.
Военная карьера
С 1984 года Сергей Меняйло – помощник командира, а с 1986 года – командир базового тральщика БТ-22. В 1990 году получил назначение командиром морского тральщика "Контр-адмирал Власов". В 1995 году, после окончания военно-морской академии имени Кузнецова, Сергей Меняйло был назначен начальником штаба – заместителем командира соединения кораблей Каспийской флотилии. С 1998 года Меняйло – командир бригады кораблей охраны водного района 12.
В 2002 году Сергей Меняйло зачислен слушателем Военной Академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 22 июня 2004 года, после окончания академии, Меняйло в чине капитана I ранга назначен начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, а в 2005 году – командиром этой базы 13.
Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2007 года № 717 и приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 июня 2007 года № 212 Сергею Меняйло присвоено очередное воинское звание "вице-адмирал".
В августе 2008 года Меняйло принимал участие в военно-морской десантной операции в ходе российско-грузинского вооруженного конфликта. Для доставки российского воинского контингента в район противостояния Меняйло возглавил отряд кораблей Черноморского флота в Абхазии.
30 мая 2009 года указом президента Российской Федерации №722 Сергей Меняйло был назначен заместителем командующего Черноморским флотом Российской Федерации.
За время службы в ВМФ Сергей Меняйло награжден: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (18 августа 2008 года) - за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, орденом "За военные заслуги", медаль "За боевые заслуги", двумя медалями "За отличие в военной службе" 1 и 2 степеней, "За безупречную службу" 3 степени, "За укрепление боевого содружества", "70 лет Вооруженных Сил СССР", "300 лет Российскому флоту", именным оружием 14.
Биография
Родился 22 августа 1960 года в городе Алагир Северо-Осетинской АССР в русско-осетинской семье (отец – русский, военный моряк, мать – осетинка, учительница начальных классов).
В 1983 году окончил Каспийское Высшее Военно-Морское Краснознаменное училище имени С. М. Кирова по специальности «инженер-штурман». После выпуска был назначен командиром штурманской боевой части на базовый тральщик Кольской флотилии Северного флота.
Владеет осетинским языком.
Женат, двое сыновей 15.
Примечания
- https://t.me/bloodysx/57943
- https://t.me/bloodysx/58122
- https://www.opensanctions.org/entities/Q4290693/
- Сергей Меняйло вручил награды бойцам добровольческого отряда «Алания» // alania.gov.ru, 11.06.2026.
- Полк им. Иссы Плиева сформирует на базе батальона «Шторм»// region15.ru, 08.07.2024.
- Сергей Меняйло встретился с представительницами комитета «Матери Беслана» // iryston.tv, 07.12.2024.
- Пережившие Беслан // Коммерсант Власть, 02.09.2013.
- Губернатором Севастополя избран Сергей Меняйло // ТАСС, 9 октября 2014 года
- США включили Болотова и Пушилина в санкционный список // Lenta.ru, 20 июня 2014 года
- Меняйло сняли с поста губернатора Севастополя и отправили в Сибирь // Lenta.ru, 28 июля 23016 года
- Путин включил в число членов Совбеза РФ Меняйло, Нургалиева и Цуканова // РИА Новости, 12 августа 2016 года
- Меняйло, Сергей Иванович // ТАСС - https://tass.ru/encyclopedia/person/menyaylo-sergey-ivanovich
- Чем известен Сергей Меняйло // Коммерсант, 9 апреля 2021 года
- Меняйло, Сергей Иванович // ТАСС - https://tass.ru/encyclopedia/person/menyaylo-sergey-ivanovich
- Там же