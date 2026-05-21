Новое дело против Ахалаи поступило в суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело против бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалаи о призывах к свержению власти начала рассматривать суд в Тбилиси. Ахалая отказался признать вину.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта стало известно, что Бачо Ахалая стал подозреваемым по новому уголовному делу - о призывах к свержению власти. По этому обвинению ему грозит до трех лет тюрьмы.

Поводом для нового дела стало заявление, сделанное бывшим министром на закрытом заседании суда по другому делу, возбужденному против него, - об организации беспорядков 4 октября 2025 года. На этом заседании Ахалая заявил, что основатель правящей партии Бидзина Иванишвили "подлежит свержению всеми возможными способами". "Если потребуется сила, свергнуть нужно силой, вместе с Иванишвили свергнуть российские щупальца, насколько это возможно в масштабах Грузии. Это единственный выход, это единственный путь, чтобы завершить этот ад, в котором нас держит Россия уже более 200 лет. Мы свергнем Иванишвили, обязательно свергнем", - заявил Ахалая в суде.

Тбилисский городской суд принял к рассмотрению по существу новое дело против бывшего министра обороны Грузии времен правления «Национального движения» Бачо Ахалая — о публичных призывах к свержению государственной власти.

На сегодняшнем заседании Ахалая заявил, что не считает себя виновным, одновременно подчеркнув, что не отказывается от своих слов. «Дело не следует передавать на рассмотрение по существу, поскольку ни один грузин не имеет морального права судить другого за стремление свергнуть оккупационный режим», — сказал он.

Судья Лела Каличенко полностью удовлетворила ходатайство прокуратуры, одновременно признав доказательства, представленные против Ахалая, пишет "Новости Грузия".

В конце 2025 года Ахалая задержали по другому уголовному делу — о попытке штурма президентского дворца 4 октября. В данном случае ему грозит до 9 лет тюрьмы в случае признания виновным в организации и руководстве групповым насилием.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определили политический баланс в Грузии на ближайшие годы, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

