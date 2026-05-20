Протестующие в Тбилиси выступили против репрессивных законов

Участники акции на проспекте Руставели в 539-й день непрерывных протестов призвали граждан Грузии восстать против диктатуры и потребовали освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая, в 538-й день ежедневных протестов, демонстранты, собравшиеся у здания парламента в Тбилиси, поддержали журналистку Нануку Жоржолиани, арестованную на трое суток по административной статье о блокировке тротуара во время акции протеста.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами, флагами США и ЕС сегодня собрались под стенами парламента на проспекте Руставели в 539-й вечер подряд.

Активисты выступили с неизменными требованиями освободить всех арестованных за участие в протестах. Среди лозунгов, с которыми демонстранты вышли на ежедневный протест, было: "Достойные граждане противостоят репрессивным законам", "Крах режиму", "Мы победим", "Вместе в Европу", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Сегодня у здания парламента была взята под стражу активистка Татия Меквабишвили. Тбилисский суд приговорил ее к двум суткам тюремного заключения за то, что она стояла на тротуаре. Татия Меквабишвили сама подошла к сотрудникам правоохранительных органов и попросила задержать ее после того, как узнала о вынесенном приговоре.

Перед тем как ее посадили в машину полиции, Меквабишвили сделала короткое заявление и пожелала свободы узникам совести.

"Я думаю, что общество сейчас приходит в себя, и мы продолжим бороться за нашу страну и будущее наших детей. Я знаю, что этот страх будет преодолен в Грузии, и мы все вместе встанем на пороге свободы. Свободу узникам режима", - сказала Меквабишвили.

К анонсированному на 26 мая большому маршу, в День независимости Грузии, присоединится пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает телекомпания Pirveli.

По её словам, 26 мая она будет вместе с народом и присоединится к маршу протеста от Тбилисского государственного университета до Руставели. "Я буду на массовом митинге протеста, который запланирован и начнётся от университета до Руставели в 19.00. Мы все вместе выступим в защиту независимости", - сказала Зурабишвили.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".