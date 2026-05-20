×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:18, 20 мая 2026

Протестующие в Тбилиси выступили против репрессивных законов

Стоп-кадр: "Демонстранты у здания парламента в Тбилиси в 539-й день непрерывных протестов". Фото: mo se / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели в 539-й день непрерывных протестов призвали граждан Грузии восстать против диктатуры и потребовали освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая, в 538-й день ежедневных протестов, демонстранты, собравшиеся у здания парламента в Тбилиси, поддержали журналистку Нануку Жоржолиани, арестованную на трое суток по административной статье о блокировке тротуара во время акции протеста. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами, флагами США и ЕС сегодня собрались под стенами парламента на проспекте Руставели в 539-й вечер подряд.

Активисты выступили с неизменными требованиями освободить всех арестованных за участие в протестах. Среди лозунгов, с которыми демонстранты вышли на ежедневный протест, было: "Достойные граждане противостоят репрессивным законам", "Крах режиму", "Мы победим", "Вместе в Европу", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Кадр демонстранты у здания парламента в Тбилиси в 539-й день непрерывных протестов. Фото: mo se / Facebook

Сегодня у здания парламента была взята под стражу активистка Татия Меквабишвили. Тбилисский суд приговорил ее к двум суткам тюремного заключения за то, что она стояла на тротуаре. Татия Меквабишвили сама подошла к сотрудникам правоохранительных органов и попросила задержать ее после того, как узнала о вынесенном приговоре.

Перед тем как ее посадили в машину полиции, Меквабишвили сделала короткое заявление и пожелала свободы узникам совести.

"Я думаю, что общество сейчас приходит в себя, и мы продолжим бороться за нашу страну и будущее наших детей. Я знаю, что этот страх будет преодолен в Грузии, и мы все вместе встанем на пороге свободы. Свободу узникам режима", - сказала Меквабишвили.

К анонсированному на 26 мая большому маршу, в День независимости Грузии, присоединится пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает телекомпания Pirveli.

По её словам, 26 мая она будет вместе с народом и присоединится к маршу протеста от Тбилисского государственного университета до Руставели. "Я буду на массовом митинге протеста, который запланирован и начнётся от университета до Руставели в 19.00. Мы все вместе выступим в защиту независимости", - сказала Зурабишвили.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
23:58, 19 мая 2026
Участники акции на Руставели выразили солидарность с Нанукой Жоржолиани
Нанука Жоржолиани. Фото https://www.interpressnews.ge/
18:45, 19 мая 2026
Журналистка Нанука Жоржолиани арестована на трое суток
Сотрудники силовых структур задерживают мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:57, 19 мая 2026
Спецслужбы Грузии заявили о задержании трех участников ИГ*
23:57, 18 мая 2026
Протестующие в Тбилиси возмущены планами властей создать "полицию мнения"
Участники шествия в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 17.05.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1760588758674000&set=pcb.1760588888673987 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
23:24, 17 мая 2026
Участники шествия в Тбилиси потребовали обеспечить лечение детей-инвалидов
Персоналии
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Справочник
Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Фотография, сделанная в лагере русских войск в Кбаада (ныне Красная Поляна) 21 мая 1864 года. Здесь состоялся парад русских войск, символизирующей окончание Кавказской войны. В Кбааде росли священные для черкесов пихты. Фото https://commons.wikimedia.org Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
Фото
09:47, 26 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Причина фотографии
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6a0b07759a79476bb6eb3c75?from=newsfeed
20 мая 2026, 16:50
После угроз Пашиняна в ходе агитации прокуратура сообщила о деле в связи с "Араратцементом"

Подтопление в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX
20 мая 2026, 13:59
Потерявшие жилье жители Дагестана рассказали о сложностях с получением компенсаций

Граница Армении и Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
19 мая 2026, 19:58
Дипломат назвал условие открытия границ Армении с Турцией и Азербайджаном

Подтопленный двор в Майкопском районе Адыгеи. Фото: https://t.me/mr_01_mr/5072
19 мая 2026, 15:59
Дома и дворы жителей Адыгеи подтоплены после дождей

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Показать больше