Три дня объявлены выходными в Ингушетии в связи с Курбан-байрамом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Ингушетии объявил дни с 27 по 29 мая выходными по случаю мусульманского праздника жертвоприношения.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая власти Дагестана объявили 27, 28 и 29 мая выходными днями в связи с празднованием Курбан-байрама, который в этом году отмечается в среду, 27 мая. Таким образом, в республике будет пять выходных дней подряд - включая 30 и 31 мая (субботу и воскресенье). Дни с 27 по 29 мая будут нерабочими и в Чечне, а в Кабардино-Балкарии выходным объявлен только один день – 27 мая.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести своего сына в жертву. Он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих, а также родственников и друзей.

О трех выходных днях по случаю Курбан-байрама глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил сегодня в своем телеграм-канале.

"Подписал указ об объявлении 27, 28 и 29 мая 2026 года в Ингушетии нерабочими праздничными днями по случаю одного из главных мусульманских праздников — Курбан-байрама (Ид аль-Адха)", - написал он.

Глава региона отметил, что поручил правительству республики "обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб и социальных объектов, чтобы жители региона комфортно и спокойно провели праздничные дни".

"Правоохранительным органам рекомендовано усилить меры по обеспечению общественного порядка и безопасности", - добавил чиновник. По состоянию на 12.02 мск, под его публикацией не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.

Напомним, квота на хадж для Ингушетии в этом году составляет 1400 мест. 13 мая из Магаса отправилась в хадж первая группа из 180 паломников. Всего из аэропорта Магаса в рамках хадж-кампании было запланировано восемь рейсов с 13 по 18 мая, обратно паломники вернутся с 3 по 8 июня.

В 2025 году стоимость хаджа для паломников из Ингушетии выросла на сто долларов из-за удорожания проживания в Саудовской Аравии. Тогда из республики отправился 1441 паломник, попасть в Мекку смогли не все желающие.

Паломничество к мусульманским святыням в Мекке является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.