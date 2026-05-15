Кавказский узел

06:19, 15 мая 2026

Жители Сунжи пожаловались на разбитые дороги и прорывы труб

Кадр жители Сунжи пожаловались на разбитые дороги и прорывы труб. Фото: Фортанга / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Сунжи в Ингушетии пожаловались, что из-за частых прорывов труб на улице Энгельса асфальтовое покрытие превратилось в ямы. 

По словам местных жителей, их улица стала "испытательным полигоном" для газовой службы и оператора по водоснабжению.

Жалобу горожан опубликовал Telegram-канал "Фортанга", насчитывающий более 12 тысяч подписчиков. К 07.00 мск публикация набрала более тысячи просмотров.

Кадр жители Сунжи пожаловались на разбитые дороги и прорывы труб. Фото: Фортанга / Telegram-канал

"Здесь круглогодично лопаются трубы в одних и тех же местах, их потом чинят, и так по кругу. Вся дорога в ямах, а новый асфальт здесь клали где-то лет десять назад", - жалуются горожане.

По словам местных жителей, на днях очередной прорыв водопровода произошел рядом с налоговой службой. "Коммунальщики просто забили деревянные колышки до следующего ЧП и ушли", - рассказали они.  

Жители сами установили дорожный знак, чтобы машины не попадали в канаву. При этом чистая питьевая вода уже несколько дней течет по обочине дороги вниз к частным домам. 

В апреле полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка заявил, что около трети коммунальных сетей Северо-Кавказского федерального округа изношены и требуют замены. В рамках проекта модернизируют 565 объектов ЖКХ и 20,8 тысяч километров инженерных сетей. Программы устойчивого развития ЖКХ и энергетики, по его словам, уже работают в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии с 2022 года, сообщал "Коммерсант".

В Ингушетии проблема с ЖКХ и водоснабжением продолжает оставаться ключевой для жителей. Как сообщили в Центре управления регионом, с начала 2026 года они получили порядка 750 обращений граждан на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информировал "Магас TV".

Большинство жалоб жителей касаются жилищно-коммунальных услуг, при этом на первом месте - перебои с водоснабжением. На втором месте по количеству обращений находятся жалобы на отключение электроэнергии. Далее следуют вопросы, связанные с состоянием дорог, образования и благоустройства.

"Кавказский узел" также писал, что в начале марта многомиллионные хищения на ремонте водопровода были выявлены в Карабулаке. Работы по капитальному ремонту водопроводных сетей в Карабулаке, жители которого годами жалуются на серьезные проблемы с водоснабжением, так и не были выполнены подрядчиком, чья компания получила из бюджета свыше 160 млн рублей. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

