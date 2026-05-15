Кавказский узел

Названы имена двух убитых на Украине военных из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гасулбег Шарамазанов и Нурмагомед Абакаров из Ботлихского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 1934 комбатантов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 14 мая чиновники и силовики признали убитыми в боях на Украине не менее 1932 военнослужащих из Дагестана.

Имена еще двух убитых на Украине военных из Дагестана 14 мая озвучила администрация Ботлихского района, отчитавшись об установке мемориальных досок в сквере Памяти в Ботлихе. 

Убитые – Гасулбег Шарамазанов из села Анди и Нурмагомед Абакаров из села Тандо, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета. 

Согласно информации на досках, оба военных были убиты в 2026 году и посмертно награждены орденами Мужества. Гасулбег Шарамазанов родился в 1969 году, Нурмагомед Абакаров - в 2002 году.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине как минимум 1934 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце апреля администрация Ботлихского района отчиталась об установке в сквере мемориальной доски с именем Сагидадама Курбанова. В феврале стали известны имена еще пяти убитых на Украине выходцев из Ботлихского района. 

13:40 09.05.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
