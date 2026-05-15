Названы имена двух убитых на Украине военных из Дагестана
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Гасулбег Шарамазанов и Нурмагомед Абакаров из Ботлихского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 1934 комбатантов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 14 мая чиновники и силовики признали убитыми в боях на Украине не менее 1932 военнослужащих из Дагестана.
Имена еще двух убитых на Украине военных из Дагестана 14 мая озвучила администрация Ботлихского района, отчитавшись об установке мемориальных досок в сквере Памяти в Ботлихе.
Убитые – Гасулбег Шарамазанов из села Анди и Нурмагомед Абакаров из села Тандо, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета.
Согласно информации на досках, оба военных были убиты в 2026 году и посмертно награждены орденами Мужества. Гасулбег Шарамазанов родился в 1969 году, Нурмагомед Абакаров - в 2002 году.
Таким образом, официально признаны убитыми на Украине как минимум 1934 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
В конце апреля администрация Ботлихского района отчиталась об установке в сквере мемориальной доски с именем Сагидадама Курбанова. В феврале стали известны имена еще пяти убитых на Украине выходцев из Ботлихского района.
Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.
"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.
