16:23, 14 мая 2026

Верующие после обострения ситуации в Иране пополнили список политзаключенных в Азербайджане

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский правозащитный союз  опубликовал новый список политзаключенных, включив в него 328 человек, которых организация считает политзаключёнными. После январского обновления списка часть политзаключённых была освобождена по амнистии, однако продолжились новые аресты, в том числе среди верующих. 

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году число политзаключенных в Азербайджане впервые с начала 2000-х годов превысило 300. 12 февраля 2025 года союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал новый список политзаключенных, включив в него 357 имен, 10 июня в обновленном списке было уже 375 человек, а 7 октября - 392. Однако в новом списке политзаключенных, обнародованном 15 января число политзаключенных уменьшилось до 340 за счет подпадания части из них под амнистию и освобождением некоторых в связи с завершением срока наказания.

Наибольший прирост заключенных произошел за последний год, говорится в подготовленной в середине 2025 года  справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

 Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал 13 мая  новый национальный список политзаключенных, включив в него 328 фамилий. Список составлен сокоординаторами союза, директором Института мира и демократии Лейлой Юнус и главой Центра мониторинга политзаключенных Эльшаном Гасановым.

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Эльшан Гасанов, после объявления предыдущего списка политзаключенных в январе, по амнистии на свободу вышел еще 31 человек, в том числе 30 верующих и 1 гражданский активист Рза Сафарсой.

По словам Гасанова, несмотря на то, что после объявления амнистии в декабре 2025 года и до завершения исполнения этого акта в апреле на свободу вышли около ста человек, задержанных по политическим мотивам, в марте последовали новые аресты среди этой категории.

"Массовые аресты среди мусульман-шиитов последовали после начала военных действий США и Израиля против Ирана. Традиционно верующих подвергали арестам по делам о наркотиках», - сказал Гасанов.

По его словам, правозащитникам удалось  установить политические мотивы преследования  и включить в список около двух десятков новых политзаключенных из числа верующих.

Однако, подчеркнул он, число арестованных больше и правозащитники по мере возможностей выясняют их дела.

"К сожалению, информацию об арестах верующих, особенно в районах Азербайджана, получить очень сложно, эта работа продолжается. Мы включили в список 328 тех, по которым у нас есть полная достоверная информация», - в свою очередь, сказал глава Департамента Института мира и демократии Ариф Юнусов.

Он отметил, что верующие остаются самой многочисленной группой среди политзаключенных и число лиц с подтвержденными политическими мотивами преследования составляют 182 человека.

Правозащитник также обратил внимание на то, что в списке 15 женщин-политзаключенных, в том числе 9 журналисток и 6 верующих.

 328 политзаключенных классифицированы на 12 групп: журналисты и блоггеры - 31 человек; правозащитники – 8 человек; члены оппозиционных партий и гражданского общества – 44 человек; активисты национальных меньшинств – 5 человек; антивоенные активисты – 2 человека; осужденные по Союдлинскому делу  – 2 человека; депортированные из Европы политэмигранты – 6 человек;  осужденные «по Имишлинскому делу», верующие – 182 человек; осужденные «по Тертерскому делу» - 8 человек, осужденные «по Гянджинскому делу» - 13 человек; пожизненно осужденные - 12 человек.

Отметим, что власти настаивают, что все фигуранты списка были привлечены к уголовной ответственности законно. "В большинстве случаев это те силы, которые участвовали в международных проектах, подлежащих регистрации в соответствии с законодательством Азербайджана, и должны были действовать в легитимно. Деятельность вне этого – это уже события контрабанды, уклонение от налогов", – заявил ранее глава комитета по правам человека парламента Азербайджана Захид Орудж агентству Turan.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

