×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:23, 14 мая 2026

Семья Яхьяева потребовала обеспечить обследование и лечение в заключении

Агали Яхьяев. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/religioznyj-aktivist-agali-yahyaev-zayavil-o-pytkah-v-policzii/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сестра отбывающего тюремное наказание в исправительном учреждении строгого режима N 8 члена правления религиозного движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяева заявила об отсутствии эффективной медицинской помощи ее брату и другим заключенным и потребовала обеспечить лечение.

Как писал "Кавказский узел", член правления религиозного движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяев в сентябре 2023 года был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Суд отказался удовлетворить жалобу на арест.

Агали Яхьяев предавал огласке дела верующих, которых арестовывали по надуманным обвинениям, отметил правозащитник Руфат Сафаров. Яхьяев заявил, что его пытками вынудили признаться в преступлении, а затем рассказал подробности этих пыток.

«У моего брата интенсивно происходит процесс ожирения печени, однако он лишен даже минимальной медицинской помощи. В этой колонии мой брат и другие заключенные, страдающие серьезные заболеваниями, лишены возможности пройти МРТ (магнитно-резонансная томография) и УЗИ (ультразвуковое) обследования. Да, куда там инструментальные обследования… Там даже зубной врач существует формально на бумаге. Лекарства выдают бессистемно. Нет медицинских карт, не фиксируется проводимое лечение, чтобы в случае чего никто не нес ответственности за ухудшение состояния или смерть больного заключенного. Содержать людей в таких условиях, без лечения – это обрекать их на медленную смерть», - рассказала Эльнара Эльдар корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, в ИУ-8 есть риски как инфекционных заболеваний, так и угрозы физической безопасности заключенных.

По утверждению Эльнары Эльдар, ее брата содержат в одной камере с заключенным, зараженным ВИЧ.

«Да, через обычный физический контакт эта болезнь не передаётся. А если бы произошло заражение через кровь? Но разве заключенных не должны были хотя бы предупредить, что этот человек тяжело болен? Результаты анализов пациентам не сообщают, поэтому человек с ВИЧ-инфекцией даже сам сначала не знал о своей болезни. Когда узнал позже — был очень подавлен. И это гнетуще действовало и на других заключенных. Недавно в камере моего брата произошел инцидент. Психически больной заключенный вылил горячую воду на сокамерников. По счастливой случайности, никто не получил тяжелых увечий», - сказала Эльнара Эльдар.

Она отметила, что несмотря на неоднократные обращения руководство Пенитенциарной службы не принимает мер по улучшению условий содержания, обследованию и лечению Яхьяева.

 «Мой брат уже 13 -й год является политзаключенным. Его трижды осуждали по ложным обвинениям. Моего брата в очередной раз осудили за деяние, которого он не совершал», - сказала сестра заключенного.

От имени семьи Яхьяева Эльнара Эльдар обратилась через социальные сети к руководству Пенитенциарной службы с требованием принять меры по улучшению условий содержания заключенных и их лечению.

"Мы, семья Агали Яхъяева, серьезно обеспокоены за жизнь и здоровье нашего родного человека. Необходимы коренные реформы в системе. Эти люди (заключенные) изолированы от общества — или приговорены к смерти? Не убивайте! Не убивайте моего брата!!!», - написала она на своей странице в соцсети Facebook*.

 Бакинский правозащитник, который сам в прошлом отбывал тюремное наказание, на условиях анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла» о низком уровне медобслуживания заключенных.

 «Заключенного при поступлении в СИЗО или колонию формально обследуют. Если заключенный хронически больной, то он в основном рассчитывает на лекарства присылаемые из дома. В медпункт или тюремный госпиталь заключенного отправляют? уже когда ему совсем плохо. Широко распространена практика, когда места в медпункте и госпитали за плату предоставляют так называемым "буржуям". Только больных туберкулезом сразу отправляют в специализированную клинику», - сказал активист на условиях анонимности.

Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.

Правозащитники признали Яхьяева политзаключенным.

Напомним, Агали Яхьяев в 2017 году был осужден по "Нардаранскому делу" на 15 лет лишения свободы. Однако в марте 2021 года он досрочно вышел на свободу в соответствии с президентским распоряжением о помиловании.

В мае 2022 года суд отправил Яхьяева под арест на 30 суток, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции на акции в поддержку другого активиста движения "Мусульманское единство"

Агали Яхьяев был задержан во время шествия в феврале 2010 года и осужден на 4,5 года лишения свободы за сопротивление представителям власти и хулиганство.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Али Керимли. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/zashita-ali-kerimli-zayavlyaet-o-neispolnenii-resheniya-espch-po-delu-oppozicionera/
08:29, 14 мая 2026
Бакинский суд отказался отпустить Али Керимли на поминки отца
Задержанные в зале суда. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:32, 14 мая 2026
Два задержанных в Азербайджане россиянина приговорены к лишению свободы
Сапер. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:37, 14 мая 2026
Минная угроза сохраняется для жителей Карабаха за пределами сел
03:38, 14 мая 2026
Супруга журналиста Нурлана Гахраманлы заявила о его избиении в СИЗО
Тофиг Ягублу. Фото: Voice of America https://ru.wikipedia.org/
13:55, 13 мая 2026
Родственники Ягублу сообщили об ухудшении его состояния в азербайджанской колонии
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:41, 14 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:48, 13 мая 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Последние записи в блогах
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
5
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
08:51, 8 мая 2026
Ветер с Апшерона
Жены общественных активистов заменяют осужденных мужей
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
2
Коля Степанян - из солдат в писатели
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Cотрудники полиции арестовывают женщин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 мая 2026, 10:26
Три сотрудницы детсада в Махачкале арестованы после травмы воспитанницы

Ростовская АЭС. Фото: ArtemBegotsky https://ru.wikipedia.org/
14 мая 2026, 09:28
Атака на Волгодонск завершилась без последствий для Ростовской АЭС

Али Керимли. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/zashita-ali-kerimli-zayavlyaet-o-neispolnenii-resheniya-espch-po-delu-oppozicionera/
14 мая 2026, 08:29
Бакинский суд отказался отпустить Али Керимли на поминки отца

Суд в Краснодарском крае. Фото Объединенной пресс-службы судов региона. Суды Краснодарского края / "ВКонтакте"
14 мая 2026, 01:40
Росимущество через суд выселяет Рустема Трахова из конфискованной недвижимости

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше