Семья Яхьяева потребовала обеспечить обследование и лечение в заключении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сестра отбывающего тюремное наказание в исправительном учреждении строгого режима N 8 члена правления религиозного движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяева заявила об отсутствии эффективной медицинской помощи ее брату и другим заключенным и потребовала обеспечить лечение.

Как писал "Кавказский узел", член правления религиозного движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяев в сентябре 2023 года был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Суд отказался удовлетворить жалобу на арест.

Агали Яхьяев предавал огласке дела верующих, которых арестовывали по надуманным обвинениям, отметил правозащитник Руфат Сафаров. Яхьяев заявил, что его пытками вынудили признаться в преступлении, а затем рассказал подробности этих пыток.

«У моего брата интенсивно происходит процесс ожирения печени, однако он лишен даже минимальной медицинской помощи. В этой колонии мой брат и другие заключенные, страдающие серьезные заболеваниями, лишены возможности пройти МРТ (магнитно-резонансная томография) и УЗИ (ультразвуковое) обследования. Да, куда там инструментальные обследования… Там даже зубной врач существует формально на бумаге. Лекарства выдают бессистемно. Нет медицинских карт, не фиксируется проводимое лечение, чтобы в случае чего никто не нес ответственности за ухудшение состояния или смерть больного заключенного. Содержать людей в таких условиях, без лечения – это обрекать их на медленную смерть», - рассказала Эльнара Эльдар корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, в ИУ-8 есть риски как инфекционных заболеваний, так и угрозы физической безопасности заключенных.

По утверждению Эльнары Эльдар, ее брата содержат в одной камере с заключенным, зараженным ВИЧ.

«Да, через обычный физический контакт эта болезнь не передаётся. А если бы произошло заражение через кровь? Но разве заключенных не должны были хотя бы предупредить, что этот человек тяжело болен? Результаты анализов пациентам не сообщают, поэтому человек с ВИЧ-инфекцией даже сам сначала не знал о своей болезни. Когда узнал позже — был очень подавлен. И это гнетуще действовало и на других заключенных. Недавно в камере моего брата произошел инцидент. Психически больной заключенный вылил горячую воду на сокамерников. По счастливой случайности, никто не получил тяжелых увечий», - сказала Эльнара Эльдар.

Она отметила, что несмотря на неоднократные обращения руководство Пенитенциарной службы не принимает мер по улучшению условий содержания, обследованию и лечению Яхьяева.

«Мой брат уже 13 -й год является политзаключенным. Его трижды осуждали по ложным обвинениям. Моего брата в очередной раз осудили за деяние, которого он не совершал», - сказала сестра заключенного.

От имени семьи Яхьяева Эльнара Эльдар обратилась через социальные сети к руководству Пенитенциарной службы с требованием принять меры по улучшению условий содержания заключенных и их лечению.

"Мы, семья Агали Яхъяева, серьезно обеспокоены за жизнь и здоровье нашего родного человека. Необходимы коренные реформы в системе. Эти люди (заключенные) изолированы от общества — или приговорены к смерти? Не убивайте! Не убивайте моего брата!!!», - написала она на своей странице в соцсети Facebook*.

Бакинский правозащитник, который сам в прошлом отбывал тюремное наказание, на условиях анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла» о низком уровне медобслуживания заключенных.

«Заключенного при поступлении в СИЗО или колонию формально обследуют. Если заключенный хронически больной, то он в основном рассчитывает на лекарства присылаемые из дома. В медпункт или тюремный госпиталь заключенного отправляют? уже когда ему совсем плохо. Широко распространена практика, когда места в медпункте и госпитали за плату предоставляют так называемым "буржуям". Только больных туберкулезом сразу отправляют в специализированную клинику», - сказал активист на условиях анонимности.

Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.

Правозащитники признали Яхьяева политзаключенным.

Напомним, Агали Яхьяев в 2017 году был осужден по "Нардаранскому делу" на 15 лет лишения свободы. Однако в марте 2021 года он досрочно вышел на свободу в соответствии с президентским распоряжением о помиловании.

В мае 2022 года суд отправил Яхьяева под арест на 30 суток, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции на акции в поддержку другого активиста движения "Мусульманское единство"

Агали Яхьяев был задержан во время шествия в феврале 2010 года и осужден на 4,5 года лишения свободы за сопротивление представителям власти и хулиганство.