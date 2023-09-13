Активисты констатировали ужесточение репрессий в Азербайджане

13 сентября 2023, 03:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Азербайджана активизировали репрессии против оппозиционных политиков, активистов и верующих, заявила неправительственная организация «Линия защиты». Арестованные по политическим мотивам все чаще подвергаются пыткам со стороны силовиков, обратил внимание Национальный совет демократических сил.

Неправительственная организация «Линия защиты» обнародовала 12 сентября отчет, посвященный ситуации с правами человека в Азербайджане в июне-августе 2023 года. «В последние три месяца в Азербайджане не соблюдались положения Конституции Азербайджана, Конвенции о защите прав и свобод человека, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакета о гражданских и политических правах, в особенности грубо нарушались политически свободы», - говорится в исследовании, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Согласно исследованию правозащитников, за последние месяцы в Азербайджане осуществлялась практика незаконных наказаний и грубо нарушались основные права и свободы, в том числе на равенство всех перед законом и судом, на справедливое правосудие, защиту чести и достоинства, жизнь в здоровой окружающей среде и безопасности, свободу собраний, совести, выражения, прессы и информации.

Правительство Азербайджана не проявило интереса к предлагаемым гражданским обществом проектам правовых и политических реформ, созданию условий для развития свободных медиа, институтов гражданского общества, в целом развитию политической системы. «Напротив, усилились репрессии против критиков режима, возросли факты пыток и бесчеловечного обращения. Аресты активистов, политиков, верующих стали обыденным явлением», - говорится в отчете «Линии защиты».

Особое внимание правозащитники обращают на репрессии против верующих, в частности активистов движения «Мусульманское единство».

«Волна арестов верующих, развернутая с начала года, не прекращается. Их, как правило, обвиняют в незаконном обороте наркотиков, при этом в подконтрольных правительству печатных и электронных СМИ этих людей представляют как «иранских шпионов» и «предателей». В качестве доказательств на предварительном и судебном следствии против них представляют свидетельские показания оперуполномоченных, задержавших их, а также лиц, находящихся в тайном сотрудничестве с полицией. Очевидно, что эти люди стали жертвами напряженности отношений между Азербайджаном и Ираном. Арестам были подвергнуты последователи шиитского течения, верующие не согласные с политикой правительства. После задержания они подвергались психическому и физическому давлению. В некоторых случаях задержанным верующим угрожали изнасилованием. Последний пример – дело члена правления «Мусульманского единства» Агали Яхьяева, который выдержав пытки, вынужден был оговорить себя под угрозой изнасилования», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор НПО «Линии защиты» Руфат Сафаров.

Он затруднился назвать точное число арестованных верующих, отметив, что задержания носили массовый характер.

«С января были задержаны сотни человек, собрать данные обо всех не представлялось возможным. Близкие некоторых задержанных отказывались от огласки, надеясь, что им самим как-то удастся решить вопрос. Часть задержанных действительно освободили после незаконного содержания под стражей в течение определенного времени, но, по нашим данным, не менее 90-100 человек остаются под следствием», - сказал Сафаров.

Он также обратил внимание на репрессии в отношении политической оппозиции, выделив дело главы Азербайджанской партии демократии и благополучия Губада Ибадоглу.

«Ибадоглу – не только политик, но видный ученый-экономист, признанный ведущими университетами мира, куда его приглашали преподавать. Он был ярым борцом с коррупцией в Азербайджане, предлагал конфисковать имущество азербайджанских чиновников на Западе и направить эти средства на обучение азербайджанской молодежи за рубежом. Его арестовали абсолютно по неправдоподобным обвинениям в изготовлении и продаже фальшивых денег и религиозном экстремизме», - сказал Сафаров.

Он также обратил внимание на дело бывшего депутата, предпринимателя Назима Бейдемирли. По словам Сафарова, он, в отличие от большинства своих коллег в парламенте, поднимал волнующие общество проблемы.

«После завершения срока депутатских полномочий он активно критиковал (виновников) плохого управления и коррупции. Он поддержал требования жителей Союдлу пресечь вредные выбросы в окружающую среду с расположенного поблизости золоторудного предприятия. В связи с этим его арестовали, выдвинув ложное обвинение в «вымогательстве путем угроз». Жители Союдлу и сами были подвергнуты задержаниям и арестам только из-за того, что они отстаивали свое право жить в здоровой окружающей среде», - продолжил Сафаров.

Акции протеста жителей села Союдлу, начавшиеся в конце июня 2023 года из-за угрозы строительства водоема для стока отходов месторождения "Гядабей", привели к арестам, травмами, проверкам и к закрытию рудника, говорится в справке "Кавказского узла".

Кроме того, в отчете «Линии защиты» указывается на преследования граждан, пытающихся отстаивать свои трудовые права. «Трое членов альтернативных профсоюзов были арестованы за защиту прав и интересов курьеров по доставке еды. Один из них, глава альтернативной конфедерации профсоюзов Афияддин Мамедов, получил 30 суток административных ареста, а еще двоих активистов, Эльвина Мустафаева и Айхана Исрафилова, обвинили в незаконном обороте наркотиков», - продолжил Сафаров.

«Линия защиты» призвала власти отказаться от репрессий против своих оппонентов и сделать выбор в пользу реформ для обеспечения верховенства закона, независимости судебной системы и многопартийности.

На участившиеся случаи «административного насилия и пыток» обратил внимание в своем заявлении и Национальный Совет демократических сил (НСДС). В качестве последних жертв пыток в заявлении организации называются, в частности, трое религиозных активистов.

«Участились пытки над арестованными по политически мотивированным обвинениям. Верующий Джейхун Балашов стал инвалидом в результате пыток электрическим током и теперь может передвигаться только в инвалидной коляске. Агали Яхьяев из «Мусульманского единства» был подвергнут изощренным пыткам и потом под угрозой изнасилования признался в преступлении, которого не совершал, незаконной торговле наркотиками. Аналогичному давлению подвергся ахунд мечети поселка Ходжасан Тельман Асадуллаев, также арестованный по обвинению в наркоторговле. Пытки и ранее применялись силовиками в Азербайджане, и хотя власти отрицают эту порочную практику, масштабы пыток в «Тертерском деле» вынудили их признаться и оправдать осужденных», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава НСДС Джамиль Гасанли.

Совет призвал международное сообщество и демократическую общественность мира «занять решительную позицию по поводу превращения в Азербайджане пыток в государственную политику». Представители объединения также заявили, что продолжат «борьбу против антидемократической, антинародной и античеловеческой деятельности» правящего режима в Азербайджане, несмотря на преследования и давление, с которыми сталкивается организация.

Как писал "Кавказский узел", в мае азербайджанские правозащитники раскритиковали механизм амнистии, указав, что периодические помилования по указу президента крайне редко затрагивают политзаключенных.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.