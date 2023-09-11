Назим Бейдемирли прекратил голодовку в бакинском изоляторе

11 сентября 2023, 17:05

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Родственники Назима Бейдемирли убедили его прекратить голодовку, которую бывший депутат проводил в бакинском изоляторе в знак протеста против уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября адвокату стало известно, что бывший депутат парламента Азербайджана и предприниматель Назим Бейдемирли объявил голодовку в бакинском СИЗО-1 в знак протеста против уголовного преследования. Ранее, узнав о новом обвинении, Бейдемирли пригрозил начать голодовку с 4 сентября.

Назим Бейдемирли был задержан 4 июля. В полиции сообщили, что его задержали по заявлению о вымогательстве, однако защита назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 5 июля суд арестовал Бейдемирли на четыре месяца. 1 сентября Бейдемирли был также обвинен в вымогательстве, совершенном 27 лет назад в России. Если инкриминируемое Бейдемирли деяние даже и имело место, то срок давности по этому преступлению давно истек как в Азербайджане, так и в России, заявила защита.

Назим Бейдермирли сегодня прекратил голодовку, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга арестованного Фарида Бейдермирли. "Сегодня Назим позвонил из СИЗО. Я настойчиво просила его прекратить голодовку. Я передала ему просьбу (о прекращении голодовки) также нашего сына, который находится за рубежом в связи с учебой. Мы сильно беспокоились за здоровье Назима. У него и так были проблемы со здоровьем. Рано или поздно справедливость восторжествует, Назим выйдет на свободу, но подорванное здоровье будет сложно восстановить полностью. Учитывая наши просьбы, Назим с сегодняшнего дня прекратил голодовку. Он не принимал пищу ровно неделю – с 4 сентября", - рассказала она.

По ее словам, существенных изменений со здоровьем экс-депутата в связи с голодовкой не произошло. "Назим сказал, что у него периодически происходят слабые головокружения, ощущается вялость. Но на другие какие-либо проблемы с самочувствием он не жаловался. Главное, он сохраняет бодрость духа. Он считает обвинения абсурдными и уверен, что в суде они развалятся", - сказала Фарида Бейдемирли.

Защита продолжит добиваться изменения меры пресечения и прекращения уголовного преследования Назима Бейдемирли, сказал его адвокат Агиль Лаидж. В частности, по его словам, рассматривается возможности подачи нового ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест.

"Оба обвинения Бейдемирли не имеют доказательной базы. По первому обвинению он якобы шантажировал своего делового партнера, хотя никаких достоверных доказательств этого нет. А второе обвинение вовсе абсурдно. Его обвиняют по эпизоду, который якобы имел место 27 лет назад в Липецке. Оно вовсе несостоятельно по меньшей мере из-за истечения срока давности. С другой стороны, обвинения не относятся к тяжким преступлениям против личности. Кроме того, Назим Бейдемирли известный в стране общественный деятель, предприниматель, он дорожит своей репутацией и не станет скрываться от следствия. Поэтому содержать его под стражей нет необходимости", - сказал Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

Представители отдела общественных связей Пенитенциарной службы оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

6 сентября в отделе общественных связей Пенитенциарной службы сообщили "Кавказскому узлу", что от Бейдемирли не поступало заявлений о начале голодовки.

Напомним, 20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие. Были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 30 июня правозащитники сообщили о давлении силовиков на сельчан.

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