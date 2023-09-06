Назим Бейдемирли объявил голодовку в изоляторе

06 сентября 2023, 15:42

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Обвиняемый в вымогательстве бывший депутат парламента Азербайджана Назим Бейдемирли объявил голодовку в следственном изоляторе. Он протестует против необоснованного уголовного преследования и требует своего освобождения.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Азербайджана, предприниматель Назим Бейдемирли был задержан 4 июля. В полиции сообщили, что его задержали по заявлению о вымогательстве, однако защита задержанного назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 5 июля суд арестовал Бейдемирли на четыре месяца. 25 августа супруге Бейдемирли удалось добиться свидания с мужем. 1 сентября обвинение было отягощено и Бейдемирли было вменено вымогательство, совершенное 27 лет назад в Липецке. Если инкриминируемое Бейдемирли деяние даже и имело место, то срок давности по этому преступлению давно истек как в Азербайджане, так и в России, добавил Лаидж.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие, было арестовано пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 30 июня правозащитники заявили о давлении силовиков на сельчан.

Назим Бейдемирли в Бакинском СИЗО-1 объявил голодовку, сообщил 6 сентября корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж. "В последний раз мы с Назимом Бейдемирли виделись 1 сентября, когда ему было предъявлено новое обвинение. Бейдемирли мне сказал, что в знак протеста против необоснованных обвинений с начала следующей недели, то есть текущей недели он объявит голодовку с требованием закрытия против него сфабрикованного уголовного дела. Сегодня я получил из СИЗО сразу из двух источников информацию, что Бейдемирли объявил голодовку", - сказал адвокат.

Лаиджев намерен посетить Бейдемирли 7 сентября. "Завтра я поеду в СИЗО и на месте выясню подробности о голодовке Бейдемирли, состоянии его здоровья, о том, есть ли за ним медицинское наблюдение. Оба обвинения Бейдемирли не имеют доказательной базы. По первому обвинению он якобы шантажировал своего делового партнера, хотя никаких достоверных доказательств этого нет. А второе обвинение вовсе абсурдно. Его обвиняют по эпизоду, который якобы имел место 27 лет назад в Липецке. Оно вовсе не состоятельно по меньшей мере из-за истечения срока давности. Вот так наши правоохранительные органы незаконными сфабрикованными обвинениями, а суды своей беспомощностью губят людей, вынуждая в поисках справедливости жертвовать своим здоровьем", - сказал адвокат.

В семье экс-депутата обеспокоены объявлением им голодовки. "Завтра Назим по графику должен позвонить. Мы очень обеспокоены объявлением им голодовки, это может негативно отразиться на его здоровье", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга предпринимателя Фарида Бейдермирли.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что от Бейдемирли "не поступало заявлений о начале им голодовки".

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