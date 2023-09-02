02 сентября 2023, 02:28

Назиму Бейдемирли предъявлено новое обвинение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвиняемому в вымогательстве бывшему депутату парламента Азербайджана Назиму Бейдемирли предъявлено еще одно обвинение по той же статье. Бейдемирли считает, что новое обвинение, как и предыдущее, связано с его выступлением в защиту жителей села Союдлу.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Азербайджана, предприниматель Назим Бейдемирли был задержан 4 июля. В полиции сообщили, что его задержали по заявлению о вымогательстве, однако защита задержанного назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 5 июля суд арестовал Бейдемирли на четыре месяца. 25 августа супруге Бейдемирли удалось добиться свидания с мужем.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие, было арестовано пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 30 июня правозащитники заявили о давлении силовиков на сельчан.

Бывшему депутату Назиму Бейдемирли предъявлено новое обвинение, рассказал 1 сентября корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Агиль Лаидж.

«Речь идет об эпизоде многолетней давности, когда Назим Бейдемирли якобы вымогал средства путем угроз у некоего лица в городе Липецке в России, когда мой подзащитный был директором одной фирмы. В связи с этим ему, наряду с ранее выдвинутым обвинением по статье 182.2.4 (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) было предъявлено новое обвинение по еще одному подпункту статьи 182 - 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно) УК Азербайджана. Санкции обоих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Однако если есть две статьи, наказание будет в любом случае строже, чем если бы он обвинялся по одному эпизоду», - сказал Лаидж.

По его словам, Бейдемирли считает все предъявленные ему обвинения сфабрикованными. «Назим Бейдемирли считает себя «узником экологии» и убежден, что причиной его ареста стали его публичные высказывания о справедливости протестов жителей Союдлу и стремление властей исказить суть этих событий», - отметил адвокат.

Он воздержался комментировать суть обвинений, сославшись на тайну следствия. Вместе с тем, он указал на необоснованность нового обвинения. «Утверждаемый следствием эпизод произошел в 1996 году. Если инкриминируемое Бейдемирли деяние даже имело место, то срок давности по этому преступлению давно истек как в Азербайджане, так и в России», - сказал Лаидж.

Представители следственного органа оказались не доступными для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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