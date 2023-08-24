Состояние здоровья Джейхуна Балашова ухудшилось в заключении

24 августа 2023, 12:54

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В СИЗО у активиста движения "Мусульманское единство" Джейхуна Балашова внезапно ухудшилось здоровье, после чего он был переведен в одну и гражданских клиник в Баку. Суд изменил ему меру пресечения с ареста на пребывание под надзором полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июля стало известно, что активист движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Джейхун Балашов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, избит в СИЗО и переведен в тюремный госпиталь.

Балашов занимался торговлей фруктами и был арестован 2 февраля этого года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (статья 234.4.3 УК Азербайджана), ему грозит до 12 лет лишения свободы. Активист отверг обвинения.

Балашов 23 августа был госпитализирован из СИЗО-1 в пригороде Баку Кюрдаханы в гражданскую больницу – Бакинский центр здоровья, сообщил член правления ДМЕ Агали Яхьяев.

"Джейхуна Балашова месяц назад уже помещали в тюремный госпиталь, после того как его избили надзиратели в Кюрдаханском СИЗО. Но скоро его вернули в изолятор так, видимо и не оказав эффективной медицинской помощи. Его состояние все более ухудшалось. А вчера (23 августа) его срочно госпитализировали в Бакинский центр здоровья. Семье Джейхуна Балашова в больнице сообщили, что он был доставлен туда подключенным к аппарату искусственного дыхания. Врачи диагностировали у него гематому в головном мозге. Сейчас он в реанимации", – сказал Яхьяев корреспонденту "Кавказского узла".

Лянкяранский суд по тяжким преступлениям, где расследуется дело против Балашова, изменил ему меру пресечения с ареста на передачу "под надзор полиции", добавил он.

Адвокат Балашова Расул Джафаров подтвердил информацию о переводе активиста в гражданскую клинику.

"Вчера (23 августа) состояние Балашова резко ухудшилось. Срочно было проведено судебное заседание Лянкяранского суда по тяжким преступлениям, на которое я подключился по видеоконференции. Сам Балашов не был в состоянии участвовать в процессе. Суд изменил меру пресечения, освободив его из-под стражи, перевел под "надзор полиции". И его срочно госпитализировали в Бакинский центр здоровья", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что пока не в курсе в каком состоянии Балашов сегодня. "Сегодня у меня нет информации о его состоянии. Могу сказать, что теперь до конца судебного следствия он будет оставаться на свободе. Заключение его под стражу, и вообще само уголовное дело – необоснованные. Следствие не представило достоверных доказательств причастности Балашова к наркотикам", – отметил адвокат.

Сотрудник Пенитенциарной службы Азербайджана пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что Балашов, после изменения ему меры пресечения, уже не находится в ведении этого ведомства, и потому его сотрудники не могут дать комментарий.

Сотрудник Бакинского центра здоровья отказался предоставить корреспонденту "Кавказского узла" информацию о состоянии Балашова сославшись на конфиденциальность этих сведений.

Сотрудники следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Напомним, в начале марта правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политических репрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". По данным главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, за последние два-три месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков было арестовано порядка 90 человек, аресты которых сопровождаются пропагандистской кампанией по разоблачению иранской шпионской сети, однако объявления им предъявлены в незаконном обороте наркотиков.

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