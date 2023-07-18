Сын и соратники сообщили об избиении активиста "Мусульманского единства" в СИЗО

18 июля 2023, 01:02

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Активист движения "Мусульманское единство" Джейхун Балашов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, был избит в СИЗО и переведен в тюремный госпиталь.

Активист движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Джейхун Балашов был избит в бакинском СИЗО-1, рассказал 17 июля корреспонденту "Кавказского узла" его сын Ариф Балашов.

По словам Балашова, произошло это еще 11 июля, после чего отца поместили в госпиталь Пенитенциарной службы Азербайджана. «Отец, более неделю не звонил. Мы сильно беспокоились за него, обращались в Пенитенциарную службу. Только 14 июля нам сказали, что его перевели в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. 15 июля мне разрешили короткую встречу с ним в госпитале. Отец сказал, что 11 июля его избили надзиратели. Я видел кровоподтеки на его руках. Другие части тела я не увидел. Отец был очень вял, выглядел истощенным», - рассказал сын активиста.

Ариф Балашов сказал, что отец не понял, из-за чего на него было оказано физическое давление. «Били отца беспричинно. Возможно, какие-то "причины", "указания" бить отца были, но они ничего об этом не говорили», - сообщил он.

По словам Балашова, сейчас у отца нет адвоката по выбору. «На период следствия у отца был адвокат Расул Джафаров. Но потом срок договора истек. Сейчас дело передано на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям и там у него пока адвокат по назначению. С адвокатом Джафаровым мы на днях продлим договор», - рассказал он.

Балашов-младший также рассказал, что их семья проживает в селе Алиназарли Бейляганского района. Отец занимался торговлей фруктов и был арестован 2 февраля этого года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (статья 234.4.3 УК Азербайджана), по которой ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. «Отец - верующий человек, он далек от наркотиков, его оклеветали. 11 июля в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям начался суд над ним, он там отверг обвинения и сказал, что наркотики ему подбросили», - отметил Балашов.

В начале марта правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". По данным главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, за последние два-три месяца по обвинениям в незаконном обороте наркотиков было арестовано порядка 90 человек, аресты которых сопровождаются пропагандистской кампанией о разоблачении иранской шпионской сети, однако объявления им предъявлены в незаконном обороте наркотиков.

Пресс-секретарь движения «Мусульманское единство» Абульфаз Буньядов полагает, что причиной избиения Балашова стало его выступление в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям 11 июля.

«Джейхун Балашов отверг обвинения в связи с наркотиками. Он сказал, что истинные торговцы наркотиками в стране «известны», имея в виду, что оборот наркотиков «крышуется» высокопоставленными должностными лицами, и потому эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков нет. Поэтому его в отместку избили и пытали. Состояние Джейхуна было настолько тяжелым, что его госпитализировали в тюремную больницу», - сказал Буньядов.

Однако в пресс-службе Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" опровергли информацию об избиении Балашова. Сотрудник ведомства отметил, что Балашов был переведен в лечебное учреждение в связи с «психическим состоянием». «Во время обследования в его состоянии не были обнаружены серьезные патологические изменения и признаки насилия. В связи с распространением в социальных сетях сообщений о том, что Балашову сломали руку и его подвергали к пыткам и с учетом беспокойства его родных 15 июля сыну и дяде Джейхуна Балашова была предоставлена встречи с ним. Во время встречи им была предоставлена обстоятельная информация о состоянии здоровья, результатах обследования, принятых медицинских мерах. С участием родственником был проведен осмотр тела Джейхуна Балашова в результате телесных повреждений, признаков плохого обращения и насилия не было обнаружено. С участием родственников был составлен акт, под которым они подписались», - отметил он.

Сотрудник пресс-службы ведомства также отметил, что в настоящее время лечение Балашова продолжается, он под наблюдением врачей.

Союз за Свободу политзаключенным Азербайджана признал Балашова политзаключенным, сообщил со-координатор структуры Эльшан Гасанов.

«Джейхун Балашов - один из более 90 религиозных активистов, арестованных в январе-марте этого года по обвинениям в незаконном обороте наркотиков. Все эти дела написаны словно под копирку. Этих людей арестовали на фоне ухудшения отношений Азербайджана с Ираном», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

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