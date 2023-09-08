Агали Яхьяеву отказано в освобождении из-под стражи

08 сентября 2023, 03:32

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Суд в Сумгаите отказался удовлетворить жалобу на арест активиста движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяева, проигнорировав доводы о грубом нарушении его прав. Заявление Яхьяева о пытках суд направил в прокуратуру, но защита не верит в объективное расследование.

Как писал "Кавказский узел", член правления религиозного движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяев с 1 сентября арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Агали Яхьяев предавал огласке дела верующих, которых арестовывали по надуманным обвинениям, отметил правозащитник Руфат Сафаров. 4 сентября Яхьяев заявил, что его пытками вынудили признаться в преступлении, а 6 сентября рассказал сестре подробности этих пыток.

Агали Яхьяев в 2017 году был осужден по "Нардаранскому делу" на 15 лет лишения свободы. Однако в марте 2021 года он досрочно вышел на свободу в соответствии с президентским распоряжением о помиловании. В мае 2022 года суд отправил Яхьяева под арест на 30 суток, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции на акции в поддержку другого активиста движения "Мусульманское единство".

Сумгаитский апелляционный суд 7 сентября завершил рассмотрение жалобы на арест Яхьяева, начавшееся 6 сентября. Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста Зибейда Садыгова.

«Несмотря на заявление Яхьяева о пытках и видимых следах насилия на его теле, а также нарушение прав активиста на защиту после задержания, Сумгаитский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест», - сообщила адвокат.

Вместе с тем, по ее словам, суд постановил обратиться в Апшеронскую районную прокуратуру для расследования жалобы Яхьяева на пытки. Однако защита скептически относится к этой перспективе, не рассчитывая на объективность расследования.

«Я не припомню случая, чтобы прокуратура устанавливала факт пыток и обеспечивала наказание виновных. Как правило, прокуратура тянет с расследованием, чтобы следы насилия исчезли, а потом приходит к выводу, что «факт пыток не подтвердился», - отметила адвокат.

Тем не менее, сама Садыгова также обратилась в прокуратуру с жалобой на пытки в отношении Яхьяева. «Конечно, прокуратура ожидаемо не откроет уголовного дела по факту пыток, но мы получим возможность обжалования ее действия в национальных судах, а когда и они ответят нам отказом, то обратимся в ЕСПЧ. С учетом многочисленных нарушений в деле Яхьяева Страсбургский суд неминуемо признает нарушение прав активиста, и он хотя бы в перспективе получит компенсацию за моральный ущерб и подрыв своего здоровья», - отметила адвокат Садыгова.

Координатор Альянса защиты политических свобод, правозащитник Самир Кязымлы, не верит в достоверность предъявленного Яхьяеву обвинения.

«Вот уже несколько месяцев против верующих в Азербайджане проводятся репрессии, но никаких убедительных доказательств их вины обществу не представляют. Через провластные СМИ запускаются утечки, что задерживаемые являются «иранскими шпионами», однако практически всем предъявляют обвинения, связанные с наркотиками. Верующие и религиозные активисты и ранее подвергались репрессиям, а нынешняя волна была развернута зимой этого года на фоне ухудшения отношений с Ираном и продолжается, как показал арест Яхьяева, по сей день», - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

Кязымлы отметил, что практика пыток задержанного с целью получить признательные показания распространена в Азербайджане. «Поэтому заявление Агали Яхьяева о пытках вызывает доверие. К сожалению, власти в Азербайджане не допускают правозащитников в места заключения, чтобы они виделись с обвиняемыми и фиксировали факты пыток и бесчеловечного обращения. Прокуратуры и суды объективно не расследуют жалобы на пытки и не наказывают виновных. В этой связи наиболее вопиющим был случай с Тофигом Ягублу, которого после задержания настолько зверски избили, что глаза распухли, но прокуратура так и «не смогла» установить факт пыток», - отметил Кязымлы.

Оппозиционный политик Тофиг Ягублу, задержанный на акции в защиту активиста партии Народного фронта Азербайджана Салеха Рустамова в декабре 2021 года, заявил о жестоком избиении во время содержания под стражей. Прокуратура отказалась возбудить уголовное дело об избиении силовиками, предположив, что задержанный на акции протеста политик сам бился головой о стены. Суд, рассмотрев жалобу Ягублу, принял сторону ведомства.

«Как правило, азербайджанские активисты добиваются признания нарушения их в ЕСПЧ, однако власти ограничиваются лишь выплатами компенсаций, не наказывают виновных, не прекращают эту порочную практику. Это серьезно вредит международному имиджу страны», - добавил правозащитник.

В Сумгаитском апелляционном суде подтвердили информацию, что жалоба Яхьяева не удовлетворена, но решено обратиться в прокуратуру для проверки его утверждений о пытках. Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев.

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